Jujuy tendrá nueva aerolínea con vuelos a Buenos Aires, Córdoba y Chile

Jujuy se prepara para ampliar su oferta aérea con la llegada de una nueva aerolínea.

La provincia de Jujuy se prepara para ampliar su oferta aérea con la llegada de una nueva aerolínea que operará con dos aviones con capacidad para 50 pasajeros cada uno. Según confirmó el Gobierno jujeño, el primer avión arribará la semana próxima y se prevé que la empresa comience a volar desde el aeropuerto local hacia Buenos Aires y Córdoba a fines de septiembre.

Esta nueva compañía ofrecerá inicialmente dos vuelos diarios hacia Buenos Aires y un vuelo diario hacia Córdoba, sumándose al incremento de frecuencias que JetSmart anunció para octubre y a las operaciones diarias de Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires, además de sus vuelos semanales a Córdoba.

De concretarse estos planes, Jujuy podría llegar a tener hasta seis vuelos diarios a Buenos Aires, lo que ampliaría la oferta y fomentaría la competencia en precios para los pasajeros.

La incorporación de esta aerolínea responde a la necesidad de fortalecer la conectividad aérea de la provincia, que sufrió una reducción de vuelos por la baja de Flybondi y las dificultades operativas recientes de Paranair.

Sobre esto, el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi señaló que “hoy estamos con serios problemas con Paranair y tenemos que tener un plan B. Por eso se aceleró mucho el tema de esta nueva aerolínea, porque también podría venir a reemplazar el vuelo a Iquique que Paranair estaría abandonando”.

Jujuy sufrió una reducción de vuelos por la baja de Flybondi y las dificultades operativas de Paranair.

Los objetivos de la medida

En ese sentido, el Gobierno provincial busca no solo mejorar el tráfico nacional, sino también recuperar una conexión internacional con el norte de Chile, un punto estratégico que estaba en manos de Paranair y que hoy genera incertidumbre debido a su operación reducida y la posible suspensión de rutas.

Además, Siufi destacó que el aumento en las frecuencias hacia Buenos Aires no solo beneficiará a los habitantes de Jujuy, sino también a viajeros de ciudades del norte salteño, como Tartagal y Orán, quienes podrían preferir volar desde Jujuy en lugar de trasladarse hasta el aeropuerto de Salta. “Si tenemos seis vuelos diarios, esperamos que la gente de Tartagal y Orán pueda elegir Jujuy en lugar de trasladarse hasta Salta para tomar un avión. La expectativa es muy importante”, afirmó.

El anuncio oficial está previsto para la próxima semana, tras la llegada del primer avión y la conclusión de los procesos necesarios para que la nueva aerolínea comience a comercializar sus pasajes. Este movimiento promete cambiar el mapa de la conectividad aérea en la región, ofreciendo opciones más variadas y competitivas para los viajeros locales y de zonas cercanas.