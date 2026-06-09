Trabajadores tomaron una fábrica de neumáticos de Córdoba por deudas salariales

Una fábrica de neumáticos fue tomada por sus trabajadores por deudas salariales.

En el marco de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, los trabajadores de una importante empresa de neumáticos tomaron la planta en reclamo de los sueldos adeudados y para pedir que se retome la actividad.

Los empleados de Neumáticos Ruiz mantienen una permanencia pacífica en las instalaciones de la fábrica recapadora ubicada en Córdoba, donde además denuncian el deterioro de una empresa que lleva meses sin dar respuestas concretas.

La medida fue impulsada junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que acusa a la compañía de incumplir compromisos asumidos con el personal. El detonante del conflicto fue la falta de reanudación de las actividades productivas, que según la empresa debían retomarse el 8 de junio. Para los trabajadores, el incumplimiento profundizó un escenario que ya estaba marcado por atrasos salariales y crecientes dudas sobre la continuidad laboral.

Desde el gremio sostienen que los empleados aún no cobraron haberes pendientes ni adicionales que se adeudan desde fines de 2025. En ese contexto, decidieron permanecer dentro del establecimiento para resguardar sus puestos de trabajo y reclamar una solución a una situación que se arrastra desde hace meses.

La empresa inició un concurso de acreedores

La preocupación también está vinculada al proceso judicial que atraviesa la firma. Según denunció el sindicato, Neumáticos Ruiz inició un concurso de acreedores mientras mantiene paralizada la actividad y sin resolver las deudas acumuladas con sus trabajadores. Para la organización sindical, la combinación de inactividad productiva y pasivos crecientes alimenta los temores sobre el futuro de la planta.

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando efectivos policiales ingresaron al predio donde se desarrolla la protesta. Desde el SUTNA cuestionaron el operativo y consideraron que la presencia de personal armado resultó innecesaria frente a una medida que definieron como pacífica.

"La patronal incumplió su compromiso de reiniciar las actividades y pagar los haberes adeudados. Los trabajadores están ejerciendo su legítimo derecho a huelga y resguardando sus puestos de trabajo", señalaron desde el sindicato al medio Mundo Gremial. La organización también pidió el retiro de las fuerzas de seguridad y calificó el despliegue como "amenazante y desproporcionado".

Mientras tanto, las negociaciones avanzan en distintos ámbitos. Para este martes fueron convocadas dos audiencias consideradas decisivas para el futuro inmediato del conflicto. La primera tendrá lugar en el juzgado que interviene en el concurso de acreedores y contará con la participación de representantes de la empresa y dirigentes del gremio. Posteriormente se desarrollará una segunda instancia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba.