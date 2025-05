Ni chatitas ni mocasines: el calzado femenino en tendencia para este invierno 2025 que ya usan las europeas.

Las chatitas y los mocasines ya no van a estar en tendencia para este invierno 2025, y en vez de eso, se impone una nueva moda en calzado femenino que ya es furor en Europa. Como todos los años, las modas cambian y se actualizan, y muchas veces, toman modas del pasado para recrearlas en la actualidad con un toque diferente.

Esto es precisamente lo que está pasando con el ballet core, la estética de la danza clásica. Esta corriente de la moda toma las piezas más representativas del vestuario que usan las bailarinas de ballet y las lleva a la vida diaria. Por ejemplo, el color rosa viejo en medias rosas, polleras o usar bodys negros. En este marco, se puso de moda un calzado nunca antes visto: las ballet flats.

Hay muchos tipos de ballet flats. Algunas son las chatitas con moño clásicas, que se usan desde hace años. Por otro lado, también están las Mary Jane, que simulan el calzado que las niñas usan en su infancia: unas chatitas con tiras con hebillas. Sin embargo, las ballet flats por excelencia tienen un detalle extra: cintas para atar en los tobillos, idénticas a las zapatillas de ballet.

En Europa, miles de mujeres ya las están usando para adaptarlas al street style de todos los días. Esta tendencia toma las chatitas clásicas, pero con el toque único de las cintas, mucho más fiel a las zapatillas de bailarinas. Si querés darle un toque femenino, inocente, sofisticado y elegante a tus looks, es una opción que sin dudas tenés que considerar. Si no las conseguís en ninguna zapatería, una buena opción puede ser comprarte chatitas y coserle las cintas vos misma.

Ballet flats en tendencia para este invierno 2025

Ballet flats: moda invierno 2025.

Las botas que van a estar en tendencia este invierno 2025: biker boots

Con respecto a las botas, también van a estar en tendencia esta temporada invernal. Las botas texanas ya no serán protagonistas este invierno 2025, y en vez de eso, otro modelo de botas que ya se está viendo en redes sociales como Pinterest va a ocupar el lugar del podio. Como todas las temporadas, las modas cambian constantemente y llegan nuevas prendas, calzados y accesorios que se ponen en tendencia. En este caso, se trata de unas botas que seguramente ya viste en las redes.

Se trata de las biker boots, conocidas en castellano como botas de motociclista, debido a sus orígenes vinculados al motociclismo. Esto tiene que ver con la estética Motomami impuesta por la cantante Rosalía, que se vio tanto en pasarelas como en el street style. Al día de hoy, las calles de Europa y Estados Unidos están llenas de mujeres usándolas.

Lo particular de estas botas es que, además de ser de caña alta, tienen varias hebillas de metal a los costados. Además, son muy cómodas ya que no tienen taco. Algunos modelos vienen con un taco de 2 cm, mientras que otras apuestan por un taco apenas más alto, que no deja de ser cuadrado y muy cómodo para caminar. Se pueden usar tanto con pantalones como con polleras, shorts y vestidos.

Además, muchas las están usando con medias bucaneras altas hasta debajo de la rodilla. Pueden venir en negro o en marrón. Algunos modelos son lisos, mientras que otros son un poco más desgastados. Con respecto a la punta, suelen ser de punta cuadrada con bordes redondeados, un detalle que está en tendencia actualmente.