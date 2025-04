Los 3 flequillos en tendencia para este invierno 2025 que ya son furor en Europa.

Este invierno 2025 van a ser tendencia 3 tipos de flequillo que seguramente ya viste en las redes sociales. Desde hace meses, los expertos en moda y estilismo vienen alertando sobre la nueva tendencia que se va a imponer durante los próximos meses. Se trata de algunos flequillos en particular, muy diferentes el uno del otro, y adaptables a los diferentes estilos y tipos de cabello.

No todos los flequillos le quedan bien a todo el mundo. De igual manera, no es lo mismo el flequillo que deberías elegir si querés dar una imagen más clásica que si preferís mostrar una faceta más rockera y descontracturada. Esta elección de corte de cabello va a determinar profundamente cuál es la imagen que querés dar, y por esta razón, se aconseja que investigues antes de ir a la peluquería.

Los 3 flequillos que van a ser tendencia este invierno 2025

1. Baby bangs

Las baby bangs son el típico flequillo por encima de las cejas que se viene usando desde 2022. Este flequillo es más informal y arriesgado que el típico recto por debajo de las cejas. Es ideal para quienes quieren un toque distintivo, que sin dudas, llame la atención. Ya sea que tengas pelo lacio, rulos u ondas, este flequillo es muy favorecedor ya que acentúa la mirada.

Flequillos en tendencia para este invierno 2025.

2. Curtain bangs

Las curtain bangs, en español llamado flequillo cortina, sigue en tendencia y es el más adecuado para las mujeres clásicas, elegantes o que no se atreven a hacer un cambio arriesgado. Es un flequillo muy versátil, ya que podés usarlo tanto de frente como abierto o de costado, según el look que quieras usar cada día. Es un corte que le da marco a la cara y te hace ver prolija, femenina y sofisticada. Lo mejor de todo es que si no te gusta cómo te queda, se puede correr perfectamente y va a pasar desapercibido que te cortaste el flequillo. Además, se suele hacer con poca cantidad de cabello.

Flequillos en tendencia para este invierno 2025.

3. Shaggy bangs

Las shaggy bangs son una opción mucho más rockera, ideal para personas con rulos y ondas. Se trata de un flequillo mucho más desprolijo, rebelde y juvenil. Es ideal para combinar con un corte en capas por la altura de los hombros. Si no tenés rulos u ondas, también podés armártelos con crema para peinar.

Flequillos en tendencia para este invierno 2025.

Cortes de pelo en tendencia para este otoño-invierno 2025

1. Pixie crecido

Un pixie un poco más largo, con mechones sueltos que enmarcan el rostro. Es versátil, se puede llevar despeinado para un aire casual o con efecto wet para un estilo más sofisticado.

2. Micro bob

Es un bob ultracorto que cae a la altura del mentón o incluso un poco más arriba. Se usa con puntas rectas o ligeramente desfiladas para un aire chic y minimalista.

3. Shaggy corto

Un corte en capas desordenadas con flequillo, que da una vibra relajada y rockera. Es ideal para quienes quieren textura y un aire desenfadado.

4. Bob desmechado

Este bob se lleva con capas ligeras y textura despeinada, ideal para un look moderno y sin esfuerzo. Es perfecto para quienes buscan volumen y movimiento sin perder elegancia.