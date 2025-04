Pero no solo Gucci está haciendo furor con las bailarinas esta temporada. El diseñador Sabato de Sarno nos mostró cómo los años 70 están de vuelta en el mundo de la moda . Un look inspirador que combina unos micro shorts de ante, una blazer oversize y una blusa con lazada en el color de la temporada , fusionando a la perfección la nostalgia setentera con las tendencias más rompedoras de hoy en día.

Las bailarinas de Gucci no solo se ganaron a las celebridades, sino también a los amantes de la moda en todo el mundo. Con su diseño distintivo y la promesa de comodidad, se volvieron el must have clave, reafirmando su estatus como el accesorio imprescindible de la temporada.

Celebridades como Demi Moore ya las usan en looks setenteros modernos.

Una famosa que supo lucir estas bailarinas de Gucci fue Demi Moore, con la ayuda del estilista Brad Goreski. La actriz optó por combinarlas en un tono marrón claro con unos vaqueros anchos, una blusa con lazo también de tendencia y una blazer de ante. Un look setentero muy inspirador que demuestra que estas bailarinas son versátiles y se adaptan a diferentes estilos.