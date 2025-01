Demi Moore admite estar "conmocionada" tras ganar su primer premio como actriz

Demi Moore posa con el premio a la mejor interpretación de una actriz en una película musical o de comedia, por La Sustancia, en la 82º edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, Estados Unidos

Demi Moore ganó el domingo un Globo de Oro por la película de terror "La sustancia", su primer premio como actriz en cinco décadas de carrera.

Moore, de 62 años, se impuso a Amy Adams, Cynthia Erivo, Mikey Madison, Karla Sofía Gascón y Zendaya como mejor actriz de musical o comedia, una categoría considerada muy competitiva.

"Ahora mismo estoy conmocionada", dijo Moore en su discurso de aceptación. "Llevo haciendo esto mucho tiempo, más de 45 años. Es la primera vez que gano algo como actriz y me siento muy humilde y agradecida."

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Moore, quien comenzó su carrera como actriz a principios de los 80, es conocida por películas como "St. Elmo's Fire" ("St. Elmo, punto de encuentro" en España; "El primer año del resto de uestras vidas" en gran parte de América Latina), "Ghost" (conocida como "Ghost, más allá del amor" y "Ghost, la sombra del amor" en países de habla hispana), "Indecent Proposal" ("Una proposición indecente", "Propuesta indecente" y "Propuesta indecorosa") y "Striptease".

Visiblemente sorprendida por su victoria, dijo que hace 30 años un productor le dijo que era una "actriz de palomitas" (de películas comerciales).

"En aquel momento, hice que eso significara que no era algo que se me permitiera, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no se me podía reconocer", dijo Moore.

"Me lo creí; y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto de que hace unos años pensé que quizá esto era todo, que quizá estaba completo, que quizá había hecho lo que se suponía que tenía que hacer".

Moore, que fue nominada dos veces al Globo de Oro en la década de 1990, dijo que recibió el guión de "La sustancia" cuando se encontraba en "un momento bajo".

"Y el universo me dijo que no habías terminado", dijo, añadiendo su agradecimiento a la guionista y directora Coralie Fargeat y a la coprotagonista Margaret Qualley.

En la película, Moore interpreta a una instructora de "fitness" que se apunta a un misterioso régimen médico que promete crear la versión perfecta de sí misma.

Con información de Reuters