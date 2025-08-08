Los jeans cigarette están de vuelta para la temporada primavera-verano 2025, imponiéndose como la prenda favorita de quienes buscan un estilo cómodo y con onda retro. Este modelo, caracterizado por un corte slim y recto que llega justo al tobillo, nació en los años 80 y vuelve renovado para combinar lo mejor del pasado con un toque moderno.

Su silueta favorecedora y su calce ceñido pero sin ser apretado, hacen que sean ideales para cualquier ocasión, desde un look casual hasta uno más sofisticado. El nombre “cigarette” se debe a la forma de la pierna, estrecha desde la rodilla y con un largo que recuerda a un cigarro, un detalle que los diferencia de otros tipos de jeans.

Cómo combinar los jeans cigarette

Este revival del denim no solo trae nostalgia, sino también nuevas formas de llevarlos. Según las tendencias de street style para 2025, los jeans cigarette son un básico para quienes buscan una elegancia relajada con un aire vintage que nunca pasa de moda.

Personajes como Madonna y Lady Di supieron marcar tendencia con esta prenda. Madonna los combinó con camiseta blanca de escote en V, mocasines y chaqueta de cuero, mientras que Lady Di los lució con botas vaqueras, sudadera y un blazer a rayas. Dos estilos muy diferentes que hoy siguen siendo fuente de inspiración para armar outfits actuales.

Para esta temporada, las combinaciones son variadas y versátiles. Se pueden usar con camiseta básica y blazer oversize para un look urbano y atemporal, sumando zapatillas o zapatos preppy para un toque moderno. Otra opción es llevarlos con camisa abierta, sandalias y un bolso pequeño, ideal para la oficina o una salida casual, complementando con accesorios femeninos como un moño o una gabardina liviana.

El corte slim y recto al tobillo define siluetas con estilo.

También funcionan perfectamente con una sobrecamisa larga y tacos bajos (kitten heels), mezclando formalidad con comodidad, o con un suéter liviano y Converse clásicas para un outfit relajado y efectivo para el día a día, sumando una cartera de cuero para darle un plus de estilo.

El regreso de los jeans cigarette responde al auge de la moda retro y vintage que domina en 2025. La tendencia apunta a reinterpretar clásicos con una mirada fresca, y este jean es el ejemplo perfecto de esa filosofía. Además, en un contexto donde los jeans anchos y oversized dominan, muchas mujeres buscan prendas que definan la figura sin recurrir a los extremos del skinny jean, y aquí es donde el cigarette gana protagonismo.

Si estás pensando en renovar tu guardarropa, los jeans cigarette son una apuesta segura para esta primavera-verano. Ya sea para un día informal o una salida con estilo, este clásico del denim vuelve a ser un protagonista indiscutido en pasarelas y calles, listo para conquistar a todas las amantes de la moda.