Tornado en el sur de Santa Fe: murió una persona del susto

Un tornado azotó esta madrugada la localidad de Bombal, en Santa Fe, y generó destrozos en la zona. De acuerdo al intendente, Carlos Gabbi, una persona murió "del susto" cuando se desataba el violento temporal, que incluyó voladura de techos y hasta vuelcos de camiones en la Ruta 90. Las autoridades pidieron a los vecinos no salir de sus hogares y retrataron la situación como la de "un pueblo devastado". La caída de postes y cables dejó sin energía eléctrica a toda la zona.

Alrededor de las 5 de la mañana de este sábado, un fenómeno climático arrasó con techos de fábricas y viviendas, árboles, automóviles y postes de luz de Bombal, ubicado a 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Rosario.

La localidad permanece sin suministro eléctrico, mientras cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), junto a efectivos de la Policía y Bomberos llevan adelante tareas de limpieza y asistencia, según el medio local El LItoral.

En la zona urbana, el tornado voló el techo de pequeñas fábricas y destrozos en su interior. En tanto, las familias de los hogares afectados se autoevacuaron en otras viviendas. "Nos encontramos con un pueblo devastado", dijo el intendente de Bombal.

También en la parte rural hubo consecuencias con dos camiones que volcaron mientras circulaban por la Ruta 90 y se registraron voladuras de techos de galpones y silos. Los Bomberos Voluntarios de Alcorta se acercaron a trabajar para evacuar familias damnificadas en esta zona.

Tras el fenómeno meteorológico, la comuna de Bombal emitió un alerta para que los vecinos no salgan a la vía pública ante posibles accidentes. "Se solicita a toda la población que, por favor, permanezca en sus hogares y evite salir si no es estrictamente necesario. En la vía pública hay árboles caídos y cables sueltos, lo que representa un riesgo importante para la seguridad. Nos encontramos trabajando para solucionar esta situación a la mayor brevedad posible", se informó.