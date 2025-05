Subtes: cuál es la nueva app para ver el estado, horarios y mapa de los trenes

Cómo saber el estado de los subtes a partir de ahora.

Desde abril de 2025, los usuarios del subte de Buenos Aires cuentan con una nueva herramienta que promete hacer sus viajes más simples, rápidos y previsibles. Se trata de Emova, la aplicación oficial de la empresa concesionaria del subterráneo porteño, que ya está disponible para descargar en Android y iOS. La app permite consultar el estado del servicio en tiempo real, los horarios del primer y último tren, y el mapa completo de las seis líneas y el Premetro.

Este lanzamiento responde a una necesidad creciente de contar con información precisa y personalizada sobre el transporte público. Aunque existen apps consolidadas como la de Trenes Argentinos, esta es la primera vez que el subte de Buenos Aires tiene una plataforma desarrollada exclusivamente por su concesionaria. Con un diseño simple e intuitivo, Emova busca mejorar la experiencia de los pasajeros y ayudarlos a planificar mejor sus recorridos diarios.

Quién creó la nueva aplicación y cómo puedo usarla

La aplicación fue desarrollada en colaboración con Ualabee, una compañía especializada en soluciones de movilidad urbana. Según el comunicado oficial, el objetivo principal es ofrecer un canal de información “claro y sencillo” sobre el servicio del subte, en un solo lugar y desde cualquier dispositivo móvil.

Entre las funciones más destacadas de Emova se encuentran la verificación del estado del servicio por línea y estación, y la posibilidad de consultar los horarios del primer y último tren para días hábiles, sábados, domingos y feriados. Esto permite al usuario saber de antemano si una línea funciona con normalidad o presenta demoras, algo clave para evitar imprevistos en los traslados cotidianos.

En la pestaña “Mapa”, se puede visualizar el recorrido completo de las seis líneas de subte con sus colores característicos, además del Premetro. También es posible acceder a indicaciones sobre cómo llegar a un destino específico, con sugerencias de combinación entre subte, colectivos y tramos a pie, priorizando siempre el estado actual del subte para optimizar el tiempo de viaje.

Guardar "direcciones favoritas", la herramienta más práctica

Una funcionalidad muy útil es la posibilidad de guardar direcciones favoritas, como el hogar o el trabajo, y configurar notificaciones personalizadas según el horario y la línea que se utiliza habitualmente. Esto convierte a Emova en una app adaptable al ritmo y las necesidades de cada usuario, ayudando a reducir los tiempos de espera y a evitar sorpresas en el camino.

No obstante, cabe aclarar que el subte no cuenta con horarios por formación, como sucede en los trenes. Es decir, no se puede saber exactamente a qué hora pasará cada convoy. Lo que sí está disponible en la app es el horario de inicio y finalización del servicio, junto con el estado actualizado, mientras que el tiempo de espera solo se puede verificar en los andenes.

Para descargar la app, solo hay que ingresar a la Google Play Store o a la App Store, buscar “Emova” en la barra de búsqueda y presionar “Instalar”. Una vez descargada, se puede iniciar sesión con una cuenta de Google, Apple o número de teléfono, especialmente si se quieren utilizar funciones como guardar lugares favoritos o recibir alertas personalizadas.