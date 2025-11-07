La empresa Emova, concesionaria de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires, informó que cerrarán la estación Congreso de la Línea A por "obras de renovación" a partir del lunes 10 de noviembre, y aunque no especificaron por cuánto tiempo, se calcula que sería por tres meses. Se suma a la ola de obras que la compañía está realizando en varias estaciones de distintas líneas.

Según adelantaron desde la página oficial de Buenos Aires Subte en X (antes Twitter), las reformas son para renovación de señalética, incorporación de luces LED y mantenimiento del sistema eléctrico de la estación. También se renovarán pisos y se agregará nuevo mobiliario en el andén, según publicaron.

Por cuánto tiempo estará cerrada Congreso

Las obras en la estación Congreso se dan dentro de lo que es el Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). El domingo 9 de noviembre será el último día de funcionamiento, cerrando sus puertas desde el lunes 10 por un período aproximado de tres meses, según explicaron en la web oficial de SBASE.

El cierre responde a "la necesidad de llevar adelante una serie de obras destinadas a mejorar la infraestructura existente y optimizar la experiencia de viaje de los usuarios del subte porteño", según indicaron desde la empresa.

Las obras incluirán tareas de impermeabilización, pintura general, renovación de pisos, instalación de luces LED de bajo consumo, aparte de actualización de la señalética. Además, se colocará nueva señalización braille en los pasamanos y pórticos, además de incorporar nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, con el objetivo de favorecer la comodidad y la inclusión de todas las personas usuarias.

De acuerdo a lo que informó SBASE, los trabajos de impermeabilización contemplan inyecciones, tratamiento de juntas y el uso de productos de última generación para evitar filtraciones y extender la vida útil de la estructura. La intervención abarcará los accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con la intención de garantizar una mejor circulación y transformar la estación en "un espacio más moderno, ordenado y luminoso".

Una por una, qué estaciones están cerradas por obras

La estación del frente al Palacio del Congreso Nacional se suma a las otras que actualmente se encuentran en proceso de remodelación, como Río de Janeiro y Loria (también de la Línea A, cerradas el 6 y el 10 de octubre), Carlos Gardel y Uruguay (Línea B, 25 de agosto y 15 de septiembre), y Plaza Italia y Agüero (Línea D, 11 de agosto y 1° de septiembre).