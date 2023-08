Cargar la SUBE en el colectivo, fácil y práctico: cómo funciona Carga a bordo

La nueva funcionalidad, que mejorará la experiencia de usuarias y usuarios de transporte público, ya comenzó a regir en Santa Fe. Conocé cómo se utiliza y cuándo se va a aplicar a todo el país.

El Ministerio de Transporte de la Nación avanzó con una prueba piloto para facilitar la carga virtual del saldo de la Tarjeta SUBE para los viajes en los colectivos, a partir de las billeteras electrónicas o el homebanking. Tras las propuestas de campaña del candidato de Juntos por el Cambio (JxC) a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri sobre eliminar dicho método de pago en el transporte público, el Gobierno nacional lanzó el sistema "Carga a Bordo", a partir del cual se podrá acreditar el saldo cargado de forma virtual, directamente desde las validadores de los colectivos en donde se paga el boleto.

"Con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas usuarias de tarjeta SUBE, comenzó en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, la prueba piloto de Carga a bordo, una nueva funcionalidad que permite acreditar las cargas realizadas en forma electrónica en los equipos de validación de pago instalados en los colectivos", informaron desde Nación en su página web. En primer lugar, comenzará a regir en los 29 colectivos de dicha ciudad santafesina para luego, en caso de tener un impacto positivo, instalarse en todas las provincias.

"Mientras vemos candidatos que tiran la Tarjeta SUBE a un costado y plantean que se privatice, nosotros seguimos modernizando el sistema con el objetivo fundamental de ahorrarle tiempo al pasajero y a la pasajera, dándole mayor comodidad y accesibilidad", escribió el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, en sus redes sociales. Y añadió: "Empezó encapsulada en la Ciudad de Buenos Aires, se quedó en el AMBA y nosotros la llevamos a más de 52 localidades en el interior de la Argentina, en un proceso que significó no solamente llevar la SUBE, sino también sus beneficios sociales".

Por segunda vez, Giuliano cruza duramente el candidato Macri por la propuesta anti-Tarjeta SUBE. "Esto (dice al señalar la SUBE) ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta? O peor, no pudiste recargarla. Y si sos turista ni te cuento... El mundo ya fue para otro lado", expresó el candidato a jefe de Gobierno porteño al inicio del video publicado en sus redes sociales. Y añade, para después arrojar la tarjeta al piso: "Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo".

"Lo que quedó viejo es el Consenso Fiscal gestionado por el otro Macri para eliminar el Fondo Compensador al transporte del interior y enganchar las 32 líneas de CABA al subsidio nacional, delegando a Nación la gestión del transporte que es competencia de CABA", lanzó el ministro de Transporte en respuesta.

Actualmente, la Tarjeta SUBE es utilizada para abonar viajes en colectivos, subtes, trenes y hasta las lanchas en el Tigre. Además fue implementada en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, San Juan, San Luis, y Tierra del Fuego. Es similar, a su vez, a las implementadas en otras ciudades de gran concentración de la Argentina y también del resto del mundo, como Londres, París, Hong Kong o Andalucía.

¿Cómo funciona Carga a Bordo?

Al subir al colectivo la persona usuaria deberá indicar al chofer que necesita acreditar una carga -realizada mediante billetera virtual o homebanking- y tendrá que acercar su tarjeta a la validadora , en el mismo lugar donde realiza el pago del viaje.



, en el mismo lugar donde realiza el pago del viaje. El chofer deberá presionar la tecla específica para que la función se ejecute. La persona tendrá que mantener quieta la tarjeta hasta que la validadora indique que la carga fue aplicada. Es importante mencionar que para aplicar la carga deberá existir conexión a internet , de lo contrario le devolverá a la persona usuaria un mensaje avisando que no se pudo realizar la acreditación.



hasta que la validadora indique que la carga fue aplicada. Es importante mencionar que , de lo contrario le devolverá a la persona usuaria un mensaje avisando que no se pudo realizar la acreditación. Luego, la persona usuaria tendrá que indicar cuál es el destino y abonar el boleto de manera habitual.

¿Cómo realizar una carga electrónica?

Para cargar saldo de forma electrónica se puede utilizar la app Carga SUBE, cajeros automáticos, homebanking o billeteras virtuales. Para más información sobre la tarjeta SUBE pueden contactarnos a través de las redes sociales oficiales Facebook, Twitter, Instagram o la línea gratuita 0800-777-SUBE (7823).