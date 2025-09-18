Mató a patadas a un hombre en situación de calle y le dieron 9 años de prisión: el caso de "Coqui"

El Tribunal de Juicio de la Oficina de Gestión Judicial condenó a Rodrigo Nicolás Estrada por asesinar a Sergio David Gallo, un hombre en situación de calle, durante la madrugada del 25 abril de 2025 en el barrio El Chingo, ubicado en San Salvador, capital de la provincia de Jujuy.

Los jueces Natalia Fabiana Segovia, Luciano Yapura y Martín de Athayde Moncorvo sentenciaron a Estrada a una pena de 9 años de prisión efectiva.

Crimen en Jujuy: cómo ocurrió el violento asesinato a un hombre en situación de calle

Gracias a la investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal y el aporte de los testigos del hecho, se pudo constatar que Estrada, conocido como "Coqui" se acercó a la orilla del Río Grande donde en un rincón Gallo se encontraba durmiendo. Primero, lo amenazó de muerte y después comenzó a atacarlo violentamente: lo golpeó dándole puños y patadas.

De acuerdo a los testimonios recabados, la víctima le pidió que "por favor cesara con la agresión", pero el asesino en ningún momento se apiadó de los ruegos de Gallo.

Los vecinos pudieron detener el ataque y una ambulancia llevó a Gallo al Hospital Pablo Soria para que pudieran revisarlo. En la institución médica, lo atendieron de urgencia, pero los hematomas que presentaba eran de tal gravedad, que, a las pocas horas, finalmente falleció.

9 años de prisión y una indemnización al Ministerio Público Fiscal

Además, de los 9 años de prisión Estrada tendrá que hacerse cargo de los costos de la investigación que llevó a cabo la fiscalía de Jujuy, encabezada por el abogado Aldo Lozano. Mientras se espera que, en los próximos días, se dé a conocer la sentencia de la Sala de Audiencias de la Oficina de Juicio, la defensa de Estrada, liderada por Raúl Delgado, podría llegar a pedir una apelación del fallo que lo sentenció.