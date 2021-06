COVID: Entre Ríos es alto riesgo y Paraná ya es zona de alarma epidemiológica

El número de casos de COVID-19 se elevo a durante la segunda quincena de mayo 14.968. Es decir, creció más del 100%, totalizando 22.656 nuevos positivos en el mes.

No han sido pocas las novedades que han tenido lugar en la semana de confinamiento en Entre Ríos en materia epidemiológica. En primer lugar, el gobernador Gustavo Bordet permanece internado hace casi una semana, reinfectado de coronavirus -ya había sido diagnosticado en septiembre de 2020- y padece una neumonía asociada a la enfermedad. Por otro lado, Paraná fue declarada en Alarma Epidemiológica y el sistema sanitario de la capital siente los embates de una creciente demanda de camas, a la par de equipos de salud sobrepasados y estresados. Todo ello, mientras se agiliza el plan de vacunación en todos los frentes posibles.

Mayo fue sin dudas crítico para la provincia en términos epidemiológicos. Al igual que en todo el país, el promedio diario de casos aumentó de manera alarmante, junto a la media de decesos informados por el Área de Vigilancia Epidemiológica, especialmente en el segundo tramo del mes. Un relevamiento realizado por El Destape en base a reportes oficiales, da cuenta de 7.688 nuevos casos en la primera quincena de mayo. Ese número se elevo a 14.968 en la segunda quincena. Es decir, creció más del 100%, totalizando 22.656 nuevos positivos. Si tenemos en cuenta que el mes finalizó con 86.055 infectados desde el inicio de la pandemia, eso quiere decir que, en las últimas cuatro semanas, se registró el 26,32% de ese total. Es decir, más de una de cada cuatro positivos desde marzo del año pasado a la fecha. Alarmante.

En ese contexto, el último miércoles el gobernador Gustavo Bordet fue internado en el Hospital De la Baxada de Paraná, donde le diagnosticaron coronavirus. Al día siguiente se confirmó una neumonía leve, asociada al virus. Los partes diarios indican que el mandatario está en buen estado general. Pese a ello, no ha realizado apariciones públicas y las principales novedades oficiales han llegado de la mano de la vicegobernadora Laura Stratta.

El último fin de semana, además, Paraná y el área metropolitana -Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito- fueron catalogadas como áreas de Alarma Epidemiológica, debido al pico de casos sumado a un stress sanitario importante. A partir de ello, se tomaron decisiones acordes a esta clasificación: las clases pasaron a ser virtuales; los comercios abren hasta las 19; la circulación se restringe a partir de las 20; la gastronomía puede trabajar con 30% de aforo hasta las 19 y luego con delivery o take away hasta las 23 y los clubes y gimnasios deben permanecer cerrados. Éstos últimos fueron quienes presentaron mayor resistencia a cumplir con las nuevas disposiciones, al punto tal que varios de ellos abrieron sus puertas el lunes, asegurando que los centros de entrenamiento no son lugares de contagio y que la necesidad de trabajar, en el contexto de crisis, hace imposible seguir con las persianas bajas. "Somos el único comercio en toda la localidad que está cerrado" señalaron integrantes de la Cámara Paranaense de Gimnasios en una conferencia brindada en la noche del lunes, donde además convocaron a una movilización para este martes.

En efecto, una extensa caravana de vehículos marchó esta mañana hacia Casa de Gobierno. Allí, autoridades de la Cámara fueron recibidos por Stratta, junto al ministro de Economía, Hugo Ballay; y al ministro de Desarrollo Económico, Juan José Bahillo. En el encuentro se acordó que la Provincia gestionará la apertura de locales, mientras que los dueños de los gimnasios se comprometieron a cumplir estrictamente con el aforo requerido y los protocolos vigentes.

Otro sector seriamente afectado, el de los hoteleros y gastronómicos, recibirá un salvavidas por parte de la Casa Gris: será pago por tres meses consecutivos -junio, julioy agosto- de $10 mil a cada trabajador. La inversión total alcanzará, aproximadamente, los $100 millones.

Cabe destacar, asimismo, que la semana pasada no todos los rubros afectados por el confinamiento cumplieron con las disposiciones. De hecho, decenas de comercios no esenciales abrieron las puertas, en una modalidad de atención híbrida -desde la puerta-, que no figura en ningún protocolo. Si bien oficialmente no hubo aclaración al respecto, algunos dueños de locales confesaron a El Destape un guiño oficial para no tener que cumplir con el cierre estricto. Al margen, la Municipalidad realizó inspecciones, especialmente en la primera jornada de la cuarentena, porque algunos negocios directamente abrieron de manera normal. La confusión estuvo dada por la tardía comnunicación oficial de la Casa Rosada -viernes 21 a las 22 se conoció el decreto- y una adhesión provincial que no estuvo lista hasta el sábado 22 al mediodía.

Los mayores esfuerzos en materia de control estuvieron -y están- puestos en la calle, donde a partir de las 18 la semana pasada y de las 20 esta semana, se organizan operativos policiales que tienen como objetivo solicitar permisos de circulación y labrar actas a quienes no tengan motivo para estar fuera de sus casas. En un plano general han resultado óptimos: a las 20 prácticamente no anda nadie por las calles de la capital.

Con excepción de la capital y el departamento Feliciano (bajo riesgo), toda la provincia se encuentra en alto riesgo epidemiológico. Por tanto, rigen las mismas medidas que en la previa al inicio del confinamiento, tanto en lo que es la ocupación de espacios públicos, como el uso de transporte y la prohibición de reuniones sociales y familiares.

Clases virtuales y conflicto docente

A la par de Paraná -por su condición de alarma- autoridades locales de varias ciudades de la provincia pidieron durante el fin de semana que el Consejo General de Educación habilitará la virtualidad de las clases. Fue así como el domingo un número importante de municipios pasó a esa modalidad. Esa cifra se extendió notablemente el lunes, cuando la autoridad educativa dio luz verde a más de 20 nuevas localidades para suspender la presencialidad, por el riesgo epidemiológico.

Actualmente, las clases se desarrollan de manera virtual en: Paraná (y área metropolitana); Aldea María Luisa, Hernandarias (departamento Paraná); Concepción del Uruguay, Santa Anita, San Marcial, Las Moscas, Basavilbaso y Villa Mantero (departamento Uruguay); La Paz, Piedras Blancas, Bovril, San Gustavo, Santa Elena (departamento La Paz); Guleguaychú, Larroque, Aldea San Antonio, Gilbert y Enrique Carbó (departamento Gualeguaychú); Concordia (departamento Concordia); Gualeguay y Galarza (departamento Gualeguay); Federal (departamento Federal); Diamante (departamento Diamante); Federación (departamento Federación); Tala, Maciá, Mansilla (departamento Tala); Villaguay, Villa Clara y Villa Domínguez (departamento Villaguay); Victoria (departamento Victoria) y todas las localidades de los departamentos San Salvador y Nogoyá. En definitiva, más de 35 ciudades de 14 de los 17 departamentos provinciales.

Más allá de las autorizaciones, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer-, principal sindicato de maestros de la provincia, determinó un paro de 48 horas, que dio a conocer el último domingo. Se cumplió entre lunes y martes, en disconformidad con la decisión de la Provincia de no ir a la virtualidad en todos los departamentos. Desde la seccional provincial de AMET -docentes técnicos- la medida es aún más dura: no habrá clases hasta el viernes por lo menos.

El lunes, luego de conocerse la huelga, el gobierno adoptó una decisión que muchos leyeron como una válvula para descomprimir el conflicto: se intensificó la vacunación a docentes, especialmente en los cuatro conglomerados urbanos más importantes: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

El sistema sanitario, en tensión constante

Datos oficiales relevados por el Ministerio de Salud muestran que, este martes, están ocupadas el 80,22% de las camas de Terapia Intensiva de la provincia. De ellas, el 62,79% tienen pacientes Covid. En ese contexto, quedan 53 unidades libres en todo el territorio.

En el informe se indica que la Región I –departamentos La Paz, Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria- tiene una ocupación del 90,4%. Aún quedan 12 camas sin ocupar de las cuales ocho están en Paraná, cuya ocupación asciende a casi el 90,8%.

En la Región II –departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador Villaguay- la ocupación asciende al 71,43%. Restan ocupar 16 unidades. En Villaguayla ocupación es del 100%.

En la Región III –departamentos Colón, Tala, Uruguay- la ocupación es de 66,67%. Quedan 14 camas sin ocupar. En Concepción del Uruguay la ocupación asciende al 73,3%.

En la Región IV –departamentos Gualeguaycnú, Gualeguay, Islas del Ibicuy- la ocupación es del 75,56%. Quedan libres 7 unidades. En Gualeguay no hay camas libres y en Gualeguaychú la ocupación es del 71,8%.

Se intensifica el plan de vacunación

En las últimas horas el gobierno nacional dio a conocer que 62.400 nuevas vacunas Astrazeneca estarán llegando a la provincia. Datos del Monitor Nacional indican que a Entre Ríos arribaron 478.753 dosis, de las cuales se aplicaron 272.681 primeras dosis y 92.907 segundas dosis, totalizando 365.588. Asimismo, fuentes del Ministerio de Salud confirmaron a El Destape que ese número seguramente es mayor, dado que la carga de datos es mucho más lenta que la aplicación de las vacunas.