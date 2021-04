La cantidad de casos en el país empezó a tener un aumento y la curva de contagios comenzó a descontrolarse. En ese sentido, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, aseguró que "si no se hace algo rápido, habrá problemas de camas de terapia intensiva en una semana".

En diálogo con El Destape Radio, el infectólogo aseguró que actualmente se empezó con un "aumento del 40% y tenemos récord de casos con 16 mil nuevos casos”. Por otro lado, aseguró que "las cepas de Manaos y la británica son más transmisibles a la original y se han ido adaptando”. Asimismo añadió que la situación sanitaria actual muestra que las camas de terapia intensiva van a aumentar en su ocupación.

En ese sentido, Sued añadió: “Estamos previendo que van a aumentar las ocupaciones de terapia intensiva. Si no se hace algo rápido vamos a tener problemas con las camas de terapia intensiva en una semana". A su vez, a pesar de la vacunación a gran escala, indicó: "La vacuna no es la situación inmediata, va a ayudar mucho. Impide morirse pero no impide la transmisión. Hay que volver al inicio de marzo diciendo 'quédate en casa, no salgas hasta que haya una caída de casos' ".

Con respecto a si es recomendable la vuelta a la fase uno del confinamiento, el infectólogo indicó que "Si la pregunta es si el presidente tiene que poner en fase 1 a todo el país, la respuesta es muy compleja, porque en este país no hay un consenso de todas las fuerzas". De esta forma, se hizo hincapié en la reticencia por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio para evitar las cuarentenas.

Después de los machaques por parte de la oposición, Sued indicó: "Cualquier cuarentena es beneficiosa, pero si la gente no está convencida, es difícil que se cumplan tranquilamente las medidas", y agregó: "Estamos en un momento que si todos no empujamos para el mismo lado, no evitamos contagiarnos, no vamos a salir adelante". Sobre la actividad escolar y las clases presenciales, dijo: "Si el protocolo es adecuado, la escuela en sí misma no debería ser un generador de contagios"