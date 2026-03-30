El arma en un estuche de guitarra: así entró el alumno al colegio de Santa Fe previo al asesinato

Las primeras hipótesis de cómo ingresó el arma al colegio de Santa Fe: "La guitarra"

Continúa la conmoción en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, tras la tragedia que sacudió a toda la comunidad educativa. Un alumno de la Escuela N°40 Mariano Moreno ingresó armado, perpetró un ataque y mató a un estudiante e hirió a otros. Las primeras hipótesis indican que ingresó el arma en un estuche de guitarra.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana del lunes, cuando los alumnos aguardaban el inicio de la jornada escolar en el patio interno del establecimiento. La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ramiro Muñoz.

Las primeras hipótesis de cómo ingresó el arma al colegio de Santa Fe: "La guitarra"

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Tras el ataque, las autoridades dispusieron la suspensión inmediata de las clases en la institución, mientras se desplegaban operativos de seguridad y asistencia psicológica para los estudiantes y docentes. María José, madre de una alumna de cuarto año, relató en C5N que el agresor, alumno de tercer año, habría ingresado con el arma oculta en un estuche de guitarra. “El relato de los chicos es que entró con el arma metida dentro de un estuche”, declaró.

La mujer describió los minutos de pánico que vivió su hija y sus compañeros: “A las 7.30 recibí el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela”. En su desesperación, María José salió a buscar a su hija y se encontró con decenas de chicos corriendo por las calles cercanas, muchos de ellos desorientados y aterrados. “Algunos saltaron alambrados, otros ventanas”, graficó.

Según su testimonio, al principio los estudiantes pensaron que se trataba de una broma o de un petardo en los baños, hasta que los disparos se repitieron y comprendieron la gravedad de la situación.

Otra madre, Silvana, confirmó que el atacante practicaba guitarra y por eso habría utilizado el estuche para camuflar el arma. Su hija llegó a casa llorando y relató que el agresor amenazaba con disparar a todo un curso.

Más testimonios del ataque en la escuela de Santa Fe

La Coordinadora de Educación de San Cristóbal, Carolina Morel, también dio su testimonio. Recordó que la localidad, de poco más de 6 mil habitantes, jamás había atravesado una situación de tal magnitud. Morel relató que se encontraba en la sala de profesores cuando escuchó los estruendos. Al principio pensó que eran petardos, hasta que una docente irrumpió gritando que había un alumno disparando dentro de la escuela.

Los primeros minutos fueron de terror: los docentes se atrincheraron en la sala de profesores, cerraron la puerta y escucharon los gritos de sus colegas alertando que los disparos alcanzaban a los estudiantes. Al salir, la coordinadora vio al atacante reducido por dos preceptores y, a pocos metros, a la víctima tendida en el piso. “Me acerqué para ver si tenía signos vitales, pero entendí que no”, lamentó.

Julián, padre de un alumno de primer año, contó que había dejado a su hijo minutos antes del ataque. El joven logró escapar saltando tapiales y alambrados, pero llegó a casa consternado y en lágrimas. Axel, compañero de la víctima, confirmó que el agresor disparó primero en los baños y luego en el patio interno. “Se lo veía tranquilo antes de disparar y muchos dicen que gritó ‘¡Sorpresa!’”, relató.

Finalmente, María, alumna de quinto año, expresó el miedo que atraviesa a toda la comunidad estudiantil: “Me entra una angustia porque si no era ese chico podría haber sido yo o cualquier otro compañero. Tengo miedo de volver a la escuela”.