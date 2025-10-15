"Simularon el secuestro de una mujer": repudiable video de un boliche para promocionar una fiesta de Halloween

Un local bailable de la provincia de San Juan publicó una repudiable promoción para la celebración de Halloween del próximo 31 de octubre. Se trata de un video en el que se puede ver a dos hombres disfrazados de payasos secuestrando a una mujer.

El boliche en cuestión se llama "Quattro" y se encuentra ubicado en Avenida Guillermo Brown al 1400.

El video de la promoción de un boliche secuestrando a una mujer

La filmación, que no dura más de un minuto, es inaceptable y emula ser una noticia de un reconocido canal de televisión con un zócalo en color rojo que dice: "Increíble intento de secuestro en plena capital". La filmación muestra a una joven caminando por la calle que es interceptada por dos sujetos disfrazados con máscaras siniestras. Al acercarse a ella, le apuntan con un arma y la suben a un vehículo.

En la siguiente escena, se puede ver a la mujer atada en una silla y con una bolsa en el rostro. Los hombres -que ahora son cuatro y la siguen apuntando con un arma de fuego y con una sierra- se la quitan y ella expresa a cámara: "Este 24 de octubre, la fiesta más grande de Halloween”.

El video se viralizó en muy poco tiempo, pero no generó ni un solo comentario positivo. Los usuarios criticaron la recusable promoción y se mostraron disconformes con la comunicación del evento.

La disculpa de los dueños del boliche

Como la repercusión negativa de la publicación fue tal impacto, los dueños del boliche Quattro debieron usar sus redes sociales para pedir disculpas por la fallida promoción de la fiesta de Halloween.

En el mensaje comenzaron diciendo: "Desde la organización del evento, queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes".

Los organizadores indicaron que con el video su única intención fue "mostrar disfraces y terror en base a la celebración de Halloween", aunque reconocieron que el material que compartieron puede "interpretarse como una apología de la violencia de género". Y finalizaron: "Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad".

Más allá de las disculpas públicas, el video continúa publicado en la cuenta oficial del boliche Quattro.