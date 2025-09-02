Sin moverse: así es el método japonés de la toalla para tonificar el vientre y mejorar la postura.

Existe un método japonés que es ideal para mejorar la postura y tonificar el abdomen. La mayoría de las personas cree que para tener una espalda derecha y un vientre plano hay que hacer muchos abdominales por día, pero esto no es así. Hay un ejercicio oriental que tiene un enfoque completamente diferente, y que aunque pueda sonar extraño, no requiere moverse.

El doctor japonés Tokishi Fukutsudzi, especialista en bienestar y postura, creó un método muy sencillo y efectivo para trabajar la zona abdominal y la espalda sin siquiera moverse: el ejercicio de la toalla. Alcanza con simplemente agarrar una toalla, enrollarla y colocarla de una determinada manera en el suelo, para acostarse arriba en una posición muy beneficiosa para la salud.

La clave está en la alineación corporal, que no solamente ayuda a estilizar la cintura, sino que también aporta beneficios a la salud en general. Aunque no requiere movimientos, tiene su técnica que es importante aprender bien para realizar la postura correctamente. Aunque muchos lo asocian solo con la estética, este ejercicio tiene muchos beneficios para la salud.

Este ejercicio contribuye a disminuir la grasa abdominal al fortalecer el abdomen y recolocar la pelvis, favorece una postura más erguida, alivia dolores y molestias en la zona lumbar y estimula una mejor digestión, gracias a la presión suave sobre el vientre. Es ideal si sufrís de cólicos e inflamación intestinal, o bien de escoliosis o molestias y dolores en cualquier parte de la espalda.

Método de la toalla: cómo practicar este ejercicio japonés