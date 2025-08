Quiénes son los famosos que padecen la enfermedad de lyme: desde Justin Bieber hasta Justin Timberlake

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de una garrapata infectada. Muchas veces su diagnóstico es tardío porque los síntomas se confunden con otras enfermedades. Es una afección frecuente en Estados Unidos y varios famosos la padecen. ¿Quiénes son?

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas. Los venados y algunos roedores que viven en zonas boscosas suele ser reservorios importantes de la garrapata portadora, que ha sido detectada en casi todo Estados Unidos, en el noroeste, centro y este de Europa y en algunas áreas de Asia. Los síntomas varían, pero pueden ser: fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, rigidez articular, molestias y dolores musculares, hinchazón de los ganglios linfáticos. Por lo general aparecen en etapas, aunque pueden superponerse. Además, algunas personas no presentan síntomas de la etapa temprana y el diagnóstico termina siendo tardío.

Recientemente, el cantante y actor Justin Timberlake, reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme en medio de su gira. En una publicación en su cuenta de Instagram el jueves 31 de julio señaló: “Como muchos de ustedes saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira y el tour de festivales, deseo contarles un poco de lo que me está pasando”, escribió Timberlake junto a una serie de fotos del tour.

Según explicó, el diagnóstico llegó cuando la gira ya estaba en marcha, en abril de 2024, y que, a pesar de los síntomas, decidió seguir adelante con el tour. "Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo que no digo para que te sientas mal por mí", apuntó.

Además de Timberlake, otros famosos padecen o tuvieron esta afección entre ellos se encuentran:

Justin Bieber

El cantante canadiense hizo pública su condición médica en enero de 2020 para responder a quienes lo critican por su aspecto físico y para anunciar el documental Justin Bieber: Seasons, donde habla del tema. "Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió.

Avril Lavigne

La princesa del pop punk contrajo la enfermedad en 2014. El septiembre de 2018, anunció su regreso a la música con una emotiva carta en donde aseguró que había aceptado la muerte. "Fueron los peores años de mi vida al enfrentarme a batallas físicas y emocionales. Pude convertir esa lucha en música, estoy muy orgullosa", contó la cantante en ese momento y aseguró: "Mi música me ayudó a curarme y mantenerme con vida". Actualmente, Lavigne tiene una su fundación que busca ayudar a otros a diagnosticar y prevenir la afección.



Alec Baldwin

El actor contó que sufrió la mordedura de una garrapata infectada dos veces, una en el 2000 y otra unos años después. En el 2011, Baldwin se sinceró sobre la infección en declaraciones al New York Times y contó que tuvo los síntomas periódicamente en “la misma época del año” durante un tiempo. “Realmente pensaba: ‘Hasta aquí hemos llegado, este es el final... Estaba tumbado en mi cama diciéndome ‘voy a morir aquí’”. Si bien fue hace tiempo, en otra entrevista el actor ha asegurado que ahora él y su esposa están muy pendientes que sus perros no tengan garrapatas.

Richard Gere

El actor contrajo la enfermedad de Lyme alrededor del año 1999 o 2000, durante el rodaje de la película Otoño en Nueva York (Autumn in New York) junto a Winona Ryder. En ese momento tenía unos 50 años. "Es una enfermedad terrible. Sentí como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. En cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada", contó en una entrevista. Además, resaltó que había tenido "mucha suerte de que fuera diagnosticada a tiempo y tratada con antibióticos fuertes".

Bella Hadid

La modelo ha luchado contra esta enfermedad, sobre la cual se pronunció en un discurso en la Alianza Global de Lyme de 2016: "Sé lo que se siente no querer levantarse de la cama por los dolores de huesos y el agotamiento, y pasar días sin querer socializar ni estar con gente porque la ansiedad y la confusión mental simplemente no valen la pena. En agosto de 2023 reveló que finalmente estaba sana, después de "más de 100 días de tratamiento y casi 15 años de sufrimiento invisible".

También su madre Yolanda y su hermano menos, Anwar Hadid, la han padecido.

Ben Stiller

El actor padeció la enfermedad en 2009. Según contó hace años en una entrevista, pasó un tiempo desde que fue picado por la garrapata hasta que finalmente fue diagnosticado. “La agarré en Nantucket (Massachusetts). Se me hinchó la rodilla y al principio no consiguieron averiguar qué era. Por suerte, después pudieron darse cuenta de que lo que tenía era Lyme”.

Amy Schumer

La comediante anunció en 2020 que padecía esta enfermedad con un posteo con su característico humor: "¿Alguien adquirió LYME este verano? Yo lo tengo y estoy tomando doxiciclina. Tal vez lo he tenido por años. ¿Algún consejo?". "Quiero decir que me siento bien y estoy emocionada de haberme librado de ella", expresó y motivó a sus seguidores que cuenten sus experiencias.

Thalía

La cantante y actriz mexicana sufrió la enfermedad en el último trimestre de su embarazo, en el 2007. En 2011, contó en su biografía Growing stronger cuánto le había costado cuidar a su hija recién nacida, Sabrina.

"Literalmente pensé que me estaba muriendo. No puedes controlar el dolor de ninguna forma. Es una enfermedad que te ataca a todos los niveles: a veces pierdes el habla, afecta a tu cerebro y casi no puedes moverte. Ni siquiera levantarte de la cama", recordó sobre cómo la padeció. Aunque señaló que es una enfermedad que "se puede tratar con éxito si uno se informa bien”.