Qué frase decirle a tus hijos los primeros días de escuela, según el psicólogo Álvaro Bilbao

El psicólogo Álvaro Bilbao expuso una serie de frases para decir los primeros días de escuela de los niños.

El psicólogo Álvaro Bilbao expuso cuáles son las frases para decir a los niños los primeros días de escuela, teniendo en cuenta que puede ser un desafío, especialmente, después de un período de descanso. Adaptarse a nuevos horarios, compartir aulas y separarse de los cuidadores genera emociones intensas, que van desde la ansiedad tímida hasta cierta tristeza.

Desde su espacio en TikTok, el psicólogo Álvaro Bilbao reflexiona sobre estas primeras jornadas escolares y destaca que “es vital que se sientan acompañados en todo momento porque es un proceso que para ellos puede resultar realmente brusco”. Al mismo tiempo, dejó en claro que es una oportunidad para que los niños comiencen a desarrollar autonomía, nuevos hábitos y habilidades sociales.

Qué frases decir a los hijos los primeros días de escuela

Para acompañarlos desde lo emocional, propone cinco frases clave que fortalecen su seguridad:

"Luego vengo a buscarte". Con esto, se calma el temor infantil a ser olvidados, ya que los niños viven el presente y no manejan bien la idea del futuro.

Con esto, se calma el temor infantil a ser olvidados, ya que los niños viven el presente y no manejan bien la idea del futuro. "Sé que podés conseguirlo". Estas palabras reflejan confianza en sus capacidades y actúan como un espejo positivo que refuerza su autoestima

Estas palabras reflejan confianza en sus capacidades y actúan como un espejo positivo que refuerza su autoestima "(Nombre del profe) te va a ayudar". Mencionar al docente por su nombre lo convierte en una figura accesible y de contención, algo que aporta tranquilidad al niño.

Mencionar al docente por su nombre lo convierte en una figura accesible y de contención, algo que aporta tranquilidad al niño. "Es difícil separarse". Esta frase, acompañada de un abrazo, valida los sentimientos del niño sin juzgarlos, ayudándolo a dar el paso con mayor confianza y autonomía.

Esta frase, acompañada de un abrazo, valida los sentimientos del niño sin juzgarlos, ayudándolo a dar el paso con mayor confianza y autonomía. "Pasalo genial". Aunque los padres también sientan inquietud, transmitir entusiasmo refuerza la actitud positiva ante el primer día.

Además, Bilbao destacó que, en ocasiones, unas pocas palabras pueden marcar la diferencia en cómo los niños viven uno de los días más significativos de su infancia. Con estos gestos verbales, se pueden disminuir las tensiones y reforzar la confianza desde el amor y el acompañamiento.