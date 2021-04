Una de las patologías más usuales en los últimos tiempos.

Una de las enfermedades que más afecta la salud de la humanidad en el mundo entero en estos últimos tiempos es la bronquitis, por lo que bien vale la pena conocer entonces qué es, cómo se puede combatirla mediante el tratamiento, cuándo se advierte que una persona la sufre a través de los síntomas, y las secuelas que puede llegar a dejar en cada organismo.

Qué es la bronquitis

Se trata de la inflamación del revestimiento de los conductos bronquiales que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. La "aguda" es ocasionada por una infección respiratoria, como un simple resfrío, y suele desaparecer sola. Casi siempre viene después de haber tenido un resfriado o una enfermedad pseudogripal. La infección es causada por un virus. En primer lugar afecta a la nariz, a los senos paranasales y a la garganta. Luego, se propaga a las vías respiratorias que llevan a los pulmones.

Los síntomas

Incluyen la tos y la dificultad para respirar como los avisos más tradicionales. También aparecen comúnmente la fatiga, la fiebre ligera, los escalofríos y las molestias en el pecho. La mucosa espesa puede ser transparente, blanca, de color gris amarillento o verde y hasta puede presentar algunas manchas de sangre en el peor de los casos.

El tratamiento para la bronquitis

Es fundamental el cuidado personal y los medicamentos posibles para la tos. Suele incluir ciertos remedios para el alivio de la misma, que puede durar varias semanas. En líneas generales no se recomienda el uso de antibióticos.

Puede sanar sola, sin un proceso específico, pero también existen otros elementos que pueden colaborar para curarla aunque no sea la mejor opción: un antiinflamatorio no esteroideo, un analgésico, un narcótico y hasta un antitusígeno. Por último, en cuanto a lo personal, se aconseja no fumar y tomar alguna pastilla leve para la garganta.

Cuántas personas tienen bronquitis en el mundo

En el promedio, la sufren el 25% de las personas mayores de 50 años, aunque en aquellos menores de esa edad la cantidad baja significativamente hasta el 10%.