¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono (CO) es el peligro letal del invierno. En medio de las bajas temperaturas, la calefacción y los ambientes cerrados pueden exponernos a sufrir una intoxicación que podría llegar a ser letal o tener graves consecuencias en la salud.

¿Qué es exactamente el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

Se lo llama el "asesino silencioso" del invierno porque al no tener olor, color, sabor, ni molestar es fácil intoxicarse. Sin embargo, existen indicios clave de su presencia en el hogar:

Llama amarilla o anaranjada en lugar de azul.

Aparición de manchas o tiznado en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.

Estos signos deben servir de alerta para controlar instalaciones a gas defectuosas o sin ventilación adecuada.

Las principales causas de una filtración de monóxido de carbono

Enargas señala que el monóxido de carbono suele aparecer por el mal estado de los artefactos de gas

o en sus instalaciones. Así señala entre las principales causas:

Insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión.

Instalación de artefactos en lugares inadecuados.

Mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión: desacoplados, deteriorados o mal instalados.

Quemador de gas con la entrada de aire primario reducida.

Acumulación de hollín u otro material en el quemador

Signos de intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por CO imita con frecuencia síntomas de gripe o intoxicación alimentaria, entre los diferentes síntomas se encuentran:

Leve : cansancio, somnolencia, cefalea, náuseas, vómitos, dolor en el pecho y taquicardia.

Grave: hipotermia, inconsciencia, respiración irregular, convulsiones, bradicardia, hipotensión e incluso paro respiratorio o muerte. Cabe resaltar que la intoxicación crónica, por exposiciones bajas, pero repetidas, puede causar daños neurológicos, alteraciones cardiovasculares y fatiga persistente.

¿Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono?

Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.

El Enargas recomienda una serie de acciones fundamentales para evitar tragedias: