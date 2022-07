¿Qué es el metabolismo y por qué es importante su función en el cuerpo?

Comer ciertos alimentos pueden acelerar el metabolismo : Alimentos como los chiles, cafeína y té verde, pueden dar pequeños estímulos al metabolismo , pero no te ayudarán a quemar grasa excedente ni hará diferencia en tu peso.

Pequeñas comidas a lo largo del día ayudan a perder peso: Lamentablemente no hay evidencia suficiente para sustentar esta idea. Comer varias veces al día solamente hará que no te dé hambre tan frecuentemente. Esto solamente ayuda a mejorar su rendimiento durante el día, pero no a bajar de peso.