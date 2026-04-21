Qué decir en un mal momento y dar apoyo emocional, según expertos en neurociencia y salud mental

Qué decir en un mal momento y dar apoyo emocional, según expertos en neurociencia y salud cerebral.

Nadie nace con un manual debajo del brazo que diga cómo abordar las situaciones difíciles, ni mucho menos acompañar a alguien que se enuentra mal. Para eso está el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), que compartió una serie de consejos de diferentes especialistas sobre qué hacer en aquellos escenarios. "Cuando alguien a quien queremos atraviesa un momento difícil, encontrar las palabras justas o el gesto adecuado puede resultar abrumador. No hay recetas infalibles: lo que más suele reconfortar es la compañía, la escucha sin prejuicios y mostrar que, aun sin poder resolver el dolor ajeno, queremos estar y dar contención, desde el afecto", indicaron en el artículo.

Qué decir en un mal momento y cómo dar apoyo emocional

Desde INECO sugieren ocho recomendaciones para abordar un mal momento y dar apoyo emocional. En primer lugar, "la escucha activa y el indagar sobre cómo se siente la persona es clave para brindar contención", indicaron. "En ese sentido, la licenciada Josefina Pérez del Cerro integrante del Departamento de Psicoterapia de INECO, señaló a Infobae que a veces no es necesario brindar soluciones o consejos para 'estar bien', sino estar presente y disponible para la otra persona: preguntarle cómo se siente, qué necesita, qué le molesta o incomoda, qué lo hace sentir mejor", continuaron desde el instituto.

Desde INECO brindaron consejos para abordar una situación difícil y dar apoyo emocional de la manera correcta.

"El segundo paso, consiste en validar y reconocer el dolor o la preocupación de la persona. Jenny Dreizen, experta en relaciones y cofundadora de la plataforma Fresh Starts Registry, subrayó a la revista TIME que la reacción inicial ante una mala noticia puede determinar el rumbo de la conversación y, en ocasiones, el futuro de la relación", informaron desde INECO, y fueron enfáticos en que "validar el sentimiento, aunque la situación parezca trivial, es esencial". Siguiendo esta línea, recomendaron: "Ofrecer ayuda, sin imponerla, es central. Cassandra LeClair, profesora asociada de comunicación en Texas A&M University, expresó a la revista TIME que muchas personas no saben qué pedir o no desean hacerlo".

Los especialistas también advierten sobre errores frecuentes al intentar acompañar, como minimizar el problema, bromear o dar consejos no solicitados. Estas actitudes pueden generar el efecto contrario y transformar la tristeza en enojo. En diálogo con Infobae, la licenciada Sandra Germani, coordinadora del Programa Neurociencia del Bienestar en el Hospital de Clínicas de la UBA, señaló que frases como “tenés que ponerle ganas” o “deberías ser más fuerte” no ayudan y pueden profundizar el malestar. En la misma línea, Pérez del Cerro recomendó evitar expresiones que invaliden el sufrimiento, como “no es para tanto” o “intentá estar bien”, ya que pueden hacer que la persona se sienta juzgada.

Otro punto clave es respetar la confidencialidad y no presionar por detalles, especialmente cuando se trata de situaciones sensibles. Es muy importante transmitir al otro que lo compartido será resguardado y que no es necesario hablar más de lo que la persona desea. En este sentido, la empatía es central en el acompañamiento emocional. Rhett Power, cofundador de Wild Creations, recomienda reflexionar sobre cómo nos sentiríamos ante una situación similar para abordar la conversación con mayor sensibilidad.

Asimismo, fomentar que la persona pueda expresarse sin juicio también es fundamental. Desde INECO sugieren habilitar espacios donde pueda hablar con libertad y, si es posible, optar por canales más cercanos como llamadas o videollamadas. Pérez del Cerro, además, aconsejó proponer actividades agradables, como una salida o ver una película, de manera gradual y sin imponerlas, priorizando aquellas que hayan resultado gratificantes en el pasado. Por último, sostener el contacto a través de gestos simples, como un mensaje o una llamada, puede ser de gran ayuda, eso sí, siempre sin presionar al otro.