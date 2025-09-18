Piel joven y firme sin pasar por el quirófano: la rutina de yoga facial que te lleva solo 10 minutos al día.

Existe una rutina de yoga facial que es ideal para rejuvenecer el rostro sin necesidad de pasar por un quirófano. La mayoría de las personas piensa que para tener una piel tensa y joven es necesario realizarse cirugías estéticas. Sin embargo, esto no es así, y el yoga facial es una excelente alternativa natural para lograrlo.

Al igual que se entrenan los músculos del cuerpo en el gimnasio, es posible modificar el rostro a través de ejercitar los músculos de la cara. Con el correr de los años, es normal que partes del rostro, como los pómulos, pierdan firmeza y elasticidad. Afortunadamente, el yoga facial es una excelente herramienta para darle más forma al rostro naturalmente.

La experta en yoga facial Masha Marqués, una de las mayores especialistas en esta disciplina y autora del libro Gym Facial (RBA), contó cuál es la rutina de solo 10 minutos que te ayuda a modificar. "En solo 10 minutos diarios se pueden tonificar los músculos, estimular la producción de colágeno y reconectar con el propio rostro”, contó en una entrevista con Infosalus.

Cuántas veces por semana se debe practicar yoga facial

Basta con practicarlo durante ese ratito y siendo consistente para ver resultados. "10 minutos bien enfocados, practicados al menos cinco veces por semana, son suficientes para notar cambios en la firmeza y luminosidad de la piel”, agrega la experta. "Muchas de mis pacientes notan resultados visibles en pocas semanas. El yoga facial no es sólo estética: es autonomía y alegría en el cuidado personal", cierra la experta.

Rutina de yoga facial