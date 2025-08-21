Dendy Engelman, dermatóloga, reveló el producto que muchos usan y "promueve el envejecimiento de la piel".

La doctora Dendy Engelman, dermatóloga cosmética certificada y cirujana de Mohs en la clínica Shafer en la ciudad de Nueva York, reveló cuál es el producto de skincare que muchas personas usan para rejuvenecer la piel, pero que genera el efecto contrario y promueve el envejecimiento prematuro.

Muchas veces, las personas se compran productos de skincare o maquillajes caros pensando que van a ver resultados positivos. Sin embargo, la dermatóloga explicó en diálogo con Real Simple que hay que tener mucho criterio a la hora de comprarlos. Esto es lo que pasa con las bases de maquillaje SPF, que aseguran proteger la piel de los rayos UV.

La doctora explica que el protector solar es el producto antienvejecimiento más importante que podés tener, y que hay que elegir uno de buena calidad para que sea efectivo. "La exposición solar es un factor principal del envejecimiento prematuro. Ningún suero, crema o tratamiento puede revertir el daño solar acumulado, pero el uso diario de protector solar de amplio espectro protege tu piel desde la raíz. Es la base de toda otra estrategia antienvejecimiento", explicó.

Por qué no se deben usar bases de maquillaje que prometen proteger contra los rayos UV

Si te gustan las bases a color que vienen con protección solar incluida, tenés que saber que ofrecen "protección solar insuficiente, dejando la piel vulnerable al daño UV y al envejecimiento prematuro”. Asegúrate también de usar un protector solar formulado para el rostro, y si querés, maquillate arriba. Sino, también podés optar por protectores solares a color. Lo importante es que sean protectores solares y no bases de maquillaje que venden promesas falsas.

Además, la doctora aconseja optar por protectores solares que protejan contra rayos UVA/UVB y contra la luz visible, con niacinamida y antioxidantes en lo posible. "La niacinamida fortalece la piel y unifica el tono, mientras que los antioxidantes neutralizan los radicales libres producidos por el sol y la contaminación”, cierra Engelman.