Las 3 bebidas de la longevidad: un estudio reveló cuáles hay que tomar todos los días para vivir más años.

La longevidad es uno de los temas que más curiosidad despiertan entre la comunidad científica. Según un estudio, existen tres bebidas que deberíamos tomar todos los días de manera rotativa para vivir más años.

Este estudio, publicado en la revista British Journal of Nutrition y recogido por Real Simple, demostró que tomar agua, café y té de manera rotativa a diario tiene increíbles beneficios para la salud. Para esto, se analizaron los hábitos de más de 180.000 adultos del Reino Unido durante un período de 13 años.

Por qué es bueno tomar agua, té y café de forma rotativa: los resultados del estudio

Los resultados demostraron que las personas que consumían entre 7 y 8 bebidas al día, combinando agua, café y té, presentaban una menor mortalidad general y por causas específicas, en comparación con quienes bebían solo agua o tenían una ingesta menor de líquidos.

Según explicó la dietista especializada en longevidad, Ella Davar, el secreto está en la combinación equilibrada. “Una vez que se superan las cuatro bebidas diarias, reemplazar parte del agua con café y té se asocia con beneficios mayores para la salud. El patrón más favorable es una mezcla balanceada de ambos dentro de ese total”, señaló la experta.

Además de mantener una hidratación adecuada, el consumo regular de café y té aporta polifenoles, como los ácidos clorogénicos y las catequinas, que poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, capaces de proteger el sistema cardiovascular y favorecer el metabolismo. Es decir, el agua hidrata pero el té y el café potencian los efectos saludables de tomar agua, gracias a sus compuestos bioactivos. Por su parte, el estudio también destaca que la variedad importa más que la cantidad. Lo ideal es alternar entre estas tres bebidas.

Esto ayuda a reducir el exceso de cafeína, evitar el consumo de azúcar o bebidas muy calientes y a mantener una mejor estabilidad energética y metabólica durante el día. Incorporar estas tres bebidas a la rutina diaria no solo mejora la hidratación, sino que también puede prolongar la vida y proteger el organismo frente a múltiples enfermedades crónicas.

Cómo aplicar esta rutina

La experta sugiere seguir esta rutina de manera constante: