Día internacional de la Rabia: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVBA) advirtió este miércoles que en el mundo alrededor de 70.000 personas mueren por rabia anualmente. Resaltaron la importancia de la vacunación en perros y gatos mayores de tres meses, una vez al año.

"Desde el año 2007 esta fecha es utilizada para conmemorar la lucha contra la erradicación de esta afección viral que se transmite desde los animales hacia los humanos, principalmente domésticos, lo que expone al hombre a un contagio que acaba siendo mortal", sostuvo el colegio en un texto. La fecha se celebra los 28 de septiembre en conmemoración del fallecimiento del Dr. Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad.

La rabia en la Argentina

Si bien en el último año en la Argentina no se registró ningún caso de rabia entre humanos, sí pasó en mayo de 2021 cuando se notificó la muerte de una mujer de 33 años que previamente había sido mordida por un gato, en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez. "Este caso significó el primero en el país desde el año 2008. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, no se conocían casos de rabia humana desde 1981 hasta ese entonces. Esto no implica dejar de prestar atención a esta enfermedad", alertaron.

El CVBA mencionó que "a nivel mundial, la rabia sigue matando: se estima que causa alrededor de 70.000 muertes cada año, principalmente de niños". Detalló que "en los últimos meses se informaron brotes en Sudáfrica y Malasia, además de numerosos casos sospechosos por contacto con animales infectados en Brasil y en la ciudad salteña de Orán, en la frontera entre la Argentina y Bolivia".

Qué es la rabia y cómo se previene

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos, que en la gran mayoría de los casos presenta desenlace fatal. Es una enfermedad prevenible a través de la vacunación, tanto en animales como en humanos. En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos.

Cómo se transmite

El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.

Cómo se previene

Si se encuentra un murciélago, lo aconsejable es no tocarlo. Avisar al centro de zoonosis de su municipio para que sea un técnico quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.

En caso de sufrir una mordedura de un animal, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.

Cuando esté indicado, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamente posible después de ocurrida la exposición.

Vacunar a los perros y gatos contra la rabia, desde los 3 meses de edad y una vez por año durante toda su vida.

En este marco, dijeron que "vacunar a los animales de compañía tiene un gran impacto" y que "la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sostiene que, cuando una persona vacuna a su perro o gato, evita una muerte cada diez minutos". Destacaron que "en consonancia con este dato, el organismo inició una campaña titulada “0 casos de rabia humana para 2030”, que apunta a la erradicación total de la enfermedad para el final de la corriente década", destacaron.

Cuáles son sus síntomas

En las personas los síntomas que deben hacer sospechar el diagnóstico de rabia son:

Fiebre Inquietud Dificultad para tragar Dolor de cabeza Sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y produce la muerte.

En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Los murciélagos con rabia también tienen cambios en el comportamiento, a menudo pueden verse de día y estar caídos.