Cuántos argentinos se dieron todas las vacunas obligatorias y cuántos todavía no saben cuáles son

Un reciente estudio, que incluyó a 23.264 personas en la Argentina, reveló cuál es el conocimiento de las personas sobre las 20 vacunas obligatorias en el calendario nacional.

Este fin de semana finalizó la Semana de Vacunación en toda América Latina, promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que remarcó que las vacunas de rutina son fundamentales para salvar vidas y proteger contra las enfermedades que más afectan en cada momento de la vida. En la Argentina, existen 20 vacunas obligatorias en el calendario nacional y son claves para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.

En este marco, la Fundación Huésped en colaboración con la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y la Universidad ISALUD llevaron adelante un estudio que buscó identificar cuáles son las actitudes y prácticas en relación a las 20 vacunas del calendario nacional de vacunación y a las vacunas contra el COVID-19 en diferentes grupos que residen en la Argentina.

En la encuesta que se hizo en la Argentina, sobre 23.264 personas, se llegó a la conclusión del alto apoyo de los argentinos y argentinas a las vacunas, pero existe un porcentajes que aún no sabe cuáles son las vacunas obligatorias.

Los argentinos y las vacunas

Se observó que 7 de cada 10 de las 23.264 personas encuestadas dijeron que recibieron todas las vacunas recomendadas en el calendario nacional. El 19,1% dice haber recibido algunas vacunas, el 2,3% no lo recuerda y solo el 6,4% refiere que no se aplica las vacunas del calendario habitualmente.

Las razones más frecuentes para no haber recibido todas las vacunas del calendario fueron: desconocer las vacunas que podrían aplicarse (40,2%), nunca se las indicaron (31,6%) y no se las pudieron aplicar por falta de tiempo (10,5%). Solo el 15,8% contestó que no quiso darse la o las vacunas que le correspondían.

Entre quienes residen en barrios socioeconómicamente vulnerables (que fueron 414 participantes en la encuesta), 6 de cada 10 dijeron que habían recibido todas las vacunas recomendadas en el calendario nacional. Además, el 23,4% señaló haber recibido algunas, el 9,8% no lo recuerda y solo el 7,1% indica que no se da las vacunas habitualmente.

Las razones más frecuentes para no recibir todas las vacunas del calendario en esos barrios fueron: desconocer las vacunas que podrían darse (35,8%), no recordar qué vacunas recibieron (24,8%) y no vacunarse por falta de tiempo (17%). Solo el 9,7% contestó que no quiso darse la o las vacunas correspondientes.

Si se tiene en cuenta solo las respuestas de participantes que trabajan como personal de salud, se detectó que 8 de cada 10 personas señalaron haberse colocado todas las vacunas del calendario. Además, el 15,4% indica haber recibido algunas, el 0,8% no lo recuerda y solo el 3,3% refiere que no se aplica las vacunas habitualmente. Entre quienes señalan no haber recibido todas las vacunas, los motivos más frecuentes fueron: “Nunca me la/s indicaron” (28%), “No conozco qué vacunas podría darme” (27,9%), y “No pude dármela/s por falta de tiempo” (14,8%). El 22,1% contestó que no quiso darse las vacunas correspondientes. Es el porcentaje más alto de negativa entre los grupos estudiados.

Todas las vacunas contempladas en el Calendario Nacional están disponibles de forma gratuita en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos de Argentina, y no se requiere orden médica.

Recientemente, la ministra Carla Vizzotti recordó a la población que debería aplicarse las vacunas contra el COVID-19, especialmente las dosis de refuerzo. Además, informó ques gestantes, puérperas (si no recibieron la vacuna durante el embarazo), niñas y niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 año la vacuna antigripal está disponible en forma gratuita para el personal de salud, mayores de 65 años, personas con condiciones de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.