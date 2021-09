COVID-19: especialistas recomiendan hacer deporte tras 15 días del alta médica

El regreso a las actividades físicas debe darse gradualmente. Estiman que entre el 60 y el 80% de la población es sedentaria.

La pandemia por COVID-19 cambió las vidas y rutinas de los diferentes individuos en cada lugar del mundo. Por supuesto, Argentina no fue la excepción y si bien la enfermedad sigue haciendo estragos, en algunos puntos, se intenta recuperar un poco de "normalidad" laboral, educativa y social. Eso trajo consigo y la etapa más dura de la cuarentena, un alto grado de sedentarismo y lo ideal sería retornar a las actividades físicas. No solo para quienes no padecieron la enfermedad, sino también para todos aquellos que se infectaron y necesitan recuperar lo perdido durante el tiempo de la internación.

Desde el Hospital de Clínicas, en primer lugar, recomiendan la realización de estudios previos y un plan gradual para el retorno al ejercicio después de atravesar el coronavirus. Por eso es clave, en el caso de haber pasado una internación de por medio, que el regreso al deporte sea progresivo: sí o sí, al menos 15 días después de haber recibido el alta médica y no antes. Sobre esto, el Dr. Jorge Franchella, Director del Programa de Actividad Física para la Salud y el Deporte de la misma institución, manifestó: "El ejercicio recomendado es la bicicleta porque no requiere soportar el mismo peso del cuerpo. Cualquier actividad que nos permita hablar es el punto aeróbico ideal para comenzar con el ejercicio".

Además, según estudios de dicha institución sanitaria, se cree que entre el 60 y el 80% de la población en Argentina es sedentaria. Por eso, en relación a este tema, el especialista manifestó: "Es importante hablar del 'sitting time' que es el tiempo que estamos sentados. Si estamos más de 8 horas sentados aumentan los riesgos en la salud por lo que se aconseja no pasar más de 60 minutos en dicha posición sin intervalos para estirar las piernas y caminar un poco". Mientras que agregó: "En general se recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado".

Más allá de las recomendaciones, Franchella manifestó que es importante tener en cuenta, a la hora de retomar el ejercicio, "qué actividades hacíamos antes de la pandemia, cuáles se pudieron hacer en la cuarentena y cuáles son las que se piensan retomar ya que es necesario adecuar esas actividades a cada persona". Por otro lado, también señaló que es clave estar atento a otros factores, a la hora de realizar ejercicio, como es el caso del sobrepeso, hipertensión arterial, colesterol alto o enfermedades cardiovasculares. En todos los casos es fundamental la consulta con un especialista.

Cabe destacar el retorno al ejercicio después de la infección por COVID-19 será uno de los temas centrales del próximo Congreso de Medicina Interna del Hospital de Clínicas que se realizará los días 24 y 25 de septiembre. Asisten más de 7.000 profesionales de la salud convirtiéndose en el evento médico de mayor relevancia en el país y en la región. Tras su postergación por la pandemia, se diagramaron las "Jornadas Covid 19" donde se presentarán mesas redondas, simposios, conferencias, consensos y controversias y otras actividades relacionados a la pandemia actual en las que se abordarán las actualizaciones y experiencias asistenciales de cada ámbito de la Medicina Interna y sus especialidades, así como las implicancias sociales y de salud pública que la pandemia impone.

¿Quiénes se ven más afectados?

Es importante destacar que todas las poblaciones resultan vulnerables al sedentarismo prolongado, pero el especialista del Clínicas remarcó que se ven afectados especialmente los niños y mayores de 60 años. "En los niños hablamos que en corto periodo de tiempo la falta de actividad física los lleva al sobrepeso que los excluye de muchas actividades recreativas y predisponen a otro tipo de enfermedades como la diabetes y a problemas en la postura", expresó. Mientras que sobre las personas mayores, sumó: "Se ha demostrado los beneficios de la actividad física ayudan a prevenir la evolución de enfermedades cardiovasculares o el cáncer".