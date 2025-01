Cómo cuidar la salud digestiva en vacaciones de verano 2025

Cuidado con los alimentos: evitá consumir alimentos crudos o mal cocidos, especialmente mariscos, carnes y ensaladas que puedan haber estado en contacto con agua no potable. Elegí comida cocida y recién preparada, especialmente en mercados o puestos de comida callejera. Evitá los lácteos no pasteurizados si no se está acostumbrado a ellos.