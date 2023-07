Cómo armar tu botiquín de primeros auxilios

En cada lugar donde haya concentración de personas, debe existir un botiquín de primeros auxilios. Se debe estar preparado para cualquier imprevisto en cualquier momento, en cualquier escenario.

Es importante verificar que en el hogar, en el automóvil, en las escuelas o al salir de excursión, por ejemplo, se cuente con los suministros necesarios para poder tratar eficazmente lesiones, síntomas o emergencias comunes.

Es primordial mantener todos los suministros en un lugar que sepas exactamente dónde se encuentra cuando lo necesites. Debe ser de fácil acceso y estar fuera del alcance de los niños.

Seguramente has escuchado o vivido un momento de un accidente. Tu hijo, un sobrino, la abuela, tu pareja o alguien que está cerca ha sufrido una torcedura, dolor de estómago, fiebre, cortada, etc. en algún compartir o vacaciones y no se ha contado con lo necesario para atenderle.

¡Seguí leyendo! ¡Tomá nota que debe contener un botiquín básico de primeros auxilios!

¿Qué es un botiquín de primeros auxilios?

Un botiquín de primeros auxilios es un contenedor. En él se guardan los principales medicamentos y utensilios necesarios en caso de que se presente una emergencia.

Es un recurso básico para las personas que prestan un auxilio. Permite brindar atención adecuada y oportuna en una emergencia, al contar con los elementos indispensables que en algunos casos pueden ser decisivos para salvar vidas.

Un botiquín de primeros auxilios debe estar conformado según sean las características del lugar y la actividad que allí se desarrolle. Debe responder a las necesidades propias del lugar.

¿Sabes todo lo que tiene que tener un botiquín de primeros auxilios básico? Te lo contamos a continuación.

¿Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios y por qué?

Toda organización, en cualquier lugar del mundo, debe contar con un botiquín de emergencia o de primeros auxilios. Se considera una fuente fiable, estandarizada y de acceso inmediato de medicamentos, utensilios y dispositivos esenciales que se pueden necesitar en una determinada situación de urgencia.

Existen varios aspectos que se deben considerar al momento de entender por qué debes tener un botiquín de primeros auxilios. Sea en tu hogar, automóvil o en el trabajo.

Según el Informe anual de accidentabilidad laboral de 2021, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de ese año se registraron un total de 325.143 accidentes. Muchas de estas lesiones pueden ser leves, aptas de ser atendidas en el centro de trabajo.

Esto sólo es posible si se cuenta con un debido protocolo de seguridad y un botiquín de primeros auxilios bien equipado.

Otros de los lugares donde son muy frecuentes las heridas y lesiones leves son en los centros educativos. En especial cuando se trata de niños y niñas. Por su edad son más propensos a sufrir accidentes en el área recreativa.

Estudios afirman que los accidentes más comunes que pueden producirse en los niños son: caídas, choques y colisiones, cortes, daños musculares, quemaduras y pinchazos.

¡Recordá que es mejor tener tu botiquín preparado y no necesitarlo, a que la adversidad te tome por sorpresa y sin previsiones! Ahora si, ¿querés saber qué elementos debe contener un botiquín de Primeros Auxilios básico?

Te contamos qué debe incluir y para qué funciona cada elemento.

Alcohol

El alcohol 70° posee propiedades germicidas que tiene la capacidad de ayudar en el proceso de reparación y regeneración de los tejidos. También cumple la función de neutralizar los virus. Funciona, además, como bactericida, por lo que son eficaces para la mayoría de las bacterias existentes en la piel, aunque no destruye las esporas.

Se usa para desinfectar termómetros, pinzas, tijeras u otro utensilio. Además, se utiliza en la limpieza de la piel antes de aplicar una inyección. No se aconseja limpiar una herida, ya que irrita los tejidos (está contraindicado en heridas abiertas).

Agua oxigenada

El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno (1, 5-3%) es muy utilizada para limpiar heridas. Su acción antiséptica tiene la ventaja de ser coagulante en casos de pequeñas heridas o hemorragias. También es aplicada diluida para tratar afecciones bucales o de garganta.

Sin embargo, estudios recientes demuestran que algunas bacterias son resistentes a la acción de este químico. Asimismo puede irritar las mucosas.

El agua oxigenada está contraindicada para ser usada en cavidades cerradas debido al peligro de lesionar tejidos y por el riesgo de provocar embolia gaseosa o burbuja de aire en arterias (obstrucción del flujo de sangre a los órganos).

Cinta adhesiva

Para fijar las vendas se utiliza cinta adhesiva quirúrgica que suele ser hipoalergénica, previniendo posibles alergias, incluyendo el látex. Algunas cintas son impregnadas en óxido de zinc para reducir posibles infecciones en la herida.

Estas cintas adhesivas son un elemento primordial para tu botiquín de primeros auxilios básico. Los materiales que se utilizan para su elaboración pueden ser tela, nylon, papel o espuma.

Guantes de látex

Se utilizan al momento de atender heridas o lesiones. Una de las ventajas de los guantes de látex es la capacidad de proteger tanto al lesionado como al que atiende la lesión, evitando que cualquier bacteria o microorganismo dañino se transmita.

Los guantes también ayudan a evitar el contacto directo con fluidos y sangre, evitando contraer enfermedades no deseadas, mientras se ayuda a otra persona en la curación de las heridas.

Jabón

El jabón es mejor que sea líquido y neutro, en envase con dispensador y no debe producir espuma. Suele usarse en casos de heridas o algunas zonas que se necesite remover algún tipo de suciedad, ayudando a mantener limpia e higiénica la zona afectada o lastimada.

Esta limpieza con agua y jabón de la herida remueve microorganismos dañinos, células muertas y cualquier otro residuo que se encuentre en la zona de la lesión.

De hecho, limpiar la herida permite que aumente el exudado. Esto ayuda en gran medida a que la cicatrización se acelere.

Férula

Una férula o tablilla es un dispositivo de sujeción hecho con material rígido, que mantiene una zona lesionada. Pueden ser de plástico, metal, yeso o fibra de vidrio.

Las férulas ayudan a mantener los huesos y las articulaciones en un sitio para que se pueda curar después de una fractura de osea, una lesión o una operación. También pueden ir bien en las afecciones de las articulaciones (artritis), musculares (parálisis) que pueden ir desde la debilidad hasta la inmovilidad muscular completa.

En el caso de un botiquín de primeros auxilios básico, se utiliza una férula de tamaño pequeño.

Gasas y vendas

Gasas

Se recomiendan en paquetes que contienen 5 unidades estériles, ya que se encuentra cerrado y totalmente protegido. Contiene el material suficiente para tratar una sola lesión. También podés adquirirlas de varios tamaños en sobres individuales, para garantizar que no se contaminen.

Se utilizan para cubrir y limpiar heridas y ayudar a detener hemorragias. Entre la herida y la venda siempre se debe colocar un apósito o gasa.

Vendas

Se recomienda para el botiquín incluir vendas elásticas en rollo. Se utilizan para envolver y sujetar la gasa que cubre la herida. También sirven para inmovilizar partes doloridas o lesionadas.

Manual de primeros auxilios

Cada día estamos expuestos a una situación accidental y muchos desconocen la importancia de que un botiquín contenga un manual de primeros auxilios. La mayoría de las personas no tenemos conocimiento acerca de qué hacer ante una situación que se produce de manera inesperada.

Un manual de primeros auxilios sirve como apoyo o guía para brindar atención inmediata en una emergencia, así como para el manejo inicial de una lesión o herida.

Pinzas

Las pinzas, antes de ser usadas, se deben limpiar. Primero se lavan con agua y jabón y luego se las esteriliza con alcohol. De esta forma se elimina cualquier bacteria que pueda estar presente en la pinza.

Las pinzas tienen gran utilidad al momento de un accidente. Por ejemplo, si un vidrio u otro objeto punzante penetra la piel y se incrusta en el interior de ella, o necesitamos sacar el aguijón de una picadura de abeja.

Las pinzas son casi siempre el instrumento indicado para extraer el objeto. Por último, debes estar muy pendiente de limpiar y esterilizar la pinza antes de guardarla en el botiquín.

Protector de ojos

Los ojos son unas de las partes más sensibles del cuerpo humano y por ello se debe tratar con mucho cuidado. Los protectores de ojos o parches oculares esteriles conjuntamente con colirio son los más recomendados al momento de tratar una lesión ocular.

La presentación de los protectores es en una caja, empacados individualmente para evitar que se contaminen. Por eso, se recomienda que sólo sea abierto en el momento que se va a utilizar. Al abrirlos y luego guardarlos pierden su condición de esterilidad.

Los protectores de ojos suelen ser utilizados cuando es necesario mantener el ojo cubierto. Por ejemplo, si un objeto extraño del medio externo se introduce en el ojo y lo lastima.

Es necesario que el protector pueda adherirse a la piel alrededor del ojo con comodidad, sin ocasionar daños o molestias a la piel, mientras le permite respirar. Además, debe poder ser retirado con facilidad y rapidez.

Solución para limpieza de ojos

El lavado de los ojos se debe realizar con cuidado, ya que el contorno está compuesto por una capa de piel muy fina y sensible. Se debe aplicar la solución con una gasa estéril sin ejercer mucha presión en el ojo.

La solución para el lavado ocular más recomendado y utilizado por los especialistas es el suero fisiológico. No debe faltar en el botiquín. Además, el suero fisiológico también se utiliza como solución de transporte de otros medicamentos compatibles (inyecciones).

El suero fisiológico está compuesto por una concentración de sal igual al de la sangre humana. Por ello, es compatible con cualquier organismo, por lo que no provoca ninguna irritación en los ojos.

Lo podés encontrar en ampollas monodosis en presentación de 5ml, pensadas para un solo uso.

Teléfonos de emergencia

Es posible que te preguntes ¿para qué tener una lista de teléfonos de emergencia en el botiquín de primeros auxilios, si con la tecnología y los teléfonos celulares puedo conseguir los números de emergencia con un solo toque?

Bueno, los accidentes son impredecibles. Por eso tenemos que tratar de anticiparnos a cualquier situación.

Los teléfonos se rompen, además de que podemos no tenerlos a mano. Por otro lado, la adrenalina del momento de la emergencia puede impedirnos recordar los números de emergencia.

Algunas veces, incluso teniendo en el botiquín de primeros auxilios todos los implementos y medicamentos pertinentes, la situación nos supera. En esos casos, necesitamos de la atención de un profesional. Este es el momento de acudir a los números de emergencia para solicitar ayuda.

Termómetro

Se recomienda que el termómetro sea digital. Estos permiten tomar la temperatura de forma más precisa y rápida.

El termómetro digital es el ideal para tu botiquín de primeros auxilios. Con estos se tiene la oportunidad de leer la temperatura con mayor facilidad, ya que muestra el número de grados.

Pero eso no es todo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reitera cada año la importancia de reemplazar los termómetros de mercurio por electrónicos, debido a la toxicidad del mercurio.

Tijeras

Se recomienda tener dos tipos de tijeras afiladas para poder cortar cualquier cosa en caso de una emergencia. Deben estar, por supuesto, debidamente limpias y esterilizadas.

Tijera fina y pequeña : solo para cortar gasas y vendas, así se evita que se contamine y pueda infectar la herida.

Tijera de tamaño mediano: es recomendada para cortar tela, cobertor, plástico, cuero, etc.

Cada tijera se puede utilizar de acuerdo a la situación que se presente. Debés limpiarla constantemente para mantenerlas limpias y esterilizadas. Además, hay que estar pendiente de si se presenta oxidación en alguna de ellas.

En el caso de que hayan sido infectadas por una bacteria muy fuerte o estén oxidadas es preferible desecharlas y adquirir unas nuevas.

Conclusión

Los accidentes son circunstancias que se presentan de manera imprevista y que pueden suceder en cualquier lugar y a cualquier hora. Lo mejor es estar preparado para actuar en caso de lesiones y heridas leves que no necesiten asistencia médica.

En este sentido, es importante tener presente que la atención brindada en los primeros minutos posterior a un accidente pueden marcar una gran diferencia e incluso salvar vidas. Asimismo, es importante saber qué debe contener un botiquín de primeros auxilios.

Recordá revisarlo periódicamente, que contenga lo que te hemos recomendado y que esté ubicado en lugar visible y de fácil acceso. De esta manera podés ubicarlo en el momento que lo necesites.

