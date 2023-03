Qué hacer si te pica una abeja

Los tratamientos para cuidar y curar las picaduras de abeja cuando la persona es alérgica y cuando no. ¿Qué opciones hay?

Las picaduras de abeja pueden aparecer en el momento más inconveniente. Por eso es importante tener a mano qué se debe hacer ante esta situación dolorosa. Además de tener en cuenta que el veneno de las abejas puede provocar alergia a algunas personas que desconocen esa reacción de su cuerpo.

Ante una picadura de abeja pueden desencadenarse dos escenarios: si la persona es alérgica, debe concurrir inmediatamente al médico para contrarrestar de forma urgente la reacción, mientras que si la persona no es alérgica existen otros tratamientos para cuidar la picadura en casa.

Si ese es el caso, los médicos pueden solicitar dos tipos de pruebas: cutánea, se inyecta una pequeña cantidad de extracto del alérgeno (en este caso, veneno de abeja) en la piel del brazo o de la parte superior de la espalda para confirmar la alergia; o un análisis de sangre para evaluar la respuesta del sistema inmunitario al veneno de la abeja y medir la cantidad de anticuerpos producidos por la alergia en el torrente sanguíneo.

Tipos de tratamientos ante picaduras de abeja

De urgencia

Durante un ataque anafiláctico, un equipo médico de urgencias puede realizar resucitación cardiopulmonar (RCP) si no se puede respirar o si el corazón deja de latir. Podrían indicarte los siguientes medicamentos:

Epinefrina (adrenalina) para reducir la respuesta antialérgica de tu cuerpo.

para reducir la respuesta antialérgica de tu cuerpo. Oxígeno para ayudarte a respirar

para ayudarte a respirar Antihistamínicos intravenosos (i.v.) y cortisona para reducir la inflamación de las vías aéreas y mejorar la respiración

para reducir la inflamación de las vías aéreas y mejorar la respiración Un beta agonista (como el salbutamol) para aliviar los síntomas de la respiración

Ante reacciones menores

Si se puede, retirar el aguijón tan pronto como sea posible, por ejemplo, raspándolo con una uña. No tratar de quitar un aguijón debajo de la superficie de la piel. Es posible que no haya un aguijón, ya que solo las abejas dejan sus aguijones. Otros insectos que pican, como las avispas, no lo hacen. Lavar el área de la picadura con agua y jabón y aplicar una toalla fría.

Ante reacciones moderadas

Seguir exactamente los mismos consejos que para las reacciones menores, pero agregar los siguientes: tomar un analgésico de venta libre según sea necesario, como ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) para ayudar a aliviar el malestar. Si la picadura es en un brazo o una pierna, elevarlos. Aplicar una crema de hidrocortisona o loción de calamina para aliviar el enrojecimiento, la picazón o la hinchazón.

Abejas

Si la picazón o hinchazón es molesta, toma un antihistamínico oral que contenga difenhidramina (Benadryl) o clorfeniramina. Evitar rascarse el área de la picadura. Esto empeorará la comezón y la hinchazón, y aumentará el riesgo de infección.