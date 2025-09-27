Chau dolor de rodillas: 3 posturas de yoga para aliviar el dolor en días de humedad.

Existen tres posturas de yoga que te ayudan a aliviar el dolor de rodillas, ideal para esos días de mucha humedad. El yoga no solamente es excelente para reducir el estrés y la ansiedad, sino que esta práctica ancestral también puede contribuir al alivio de dolores físicos, además de prevenirlos, incluyendo el de rodilla.

Las rodillas pueden doler por múltiples motivos, desde lesiones hasta malos hábitos que hacen que nos paremos y caminemos de manera incorrecta. En otros casos, las rodillas pueden doler por sobrepeso, por falta de masa muscular, entre muchos otros motivos. Afortunadamente, estas posturas de yoga te ayudan a aliviarlo.

Expertos en yoga del sitio web Xuan Lan recomiendan practicar estos ejercicios a diario para disminuir el dolor de rodillas. Son perfectos para los días de humedad, cuando las articulaciones de las rodillas suelen estar más vulnerables. Podés hacerlos en casa, simplemente con una colchoneta, yoga mat o una frazada en el suelo.

3 posturas de yoga para aliviar el dolor de rodillas

Apanasana (postura de la pierna al pecho)

Acostate boca arriba con las piernas flexionadas hacia el pecho. Sujetá las rodillas con ambas manos sin presionar. Respirá profundamente durante 5 ciclos. Este movimiento ayuda a relajar la zona lumbar y soltar tensión en la articulación.

Yoga para dolor de rodillas.

Setu Bandhasana (postura del puente)

Flexioná las rodillas, mientras colocás los pies apoyados en el suelo, al ancho de caderas. Inhalá y elevá lentamente la pelvis activando glúteos y piernas. Exhalá bajando vértebra a vértebra. Repetí esto 5 veces. Esta postura fortalece piernas y glúteos sin sobrecargar las rodillas.

Yoga para dolor de rodillas.

Virabhadrasana II (postura del guerrero II)

Separá las piernas, gira el pie delantero hacia fuera. Flexioná la rodilla delantera sin que sobrepase el tobillo. Mantené el tronco erguido y brazos extendidos. Activá las piernas. Estsa postura es clave para trabajar fuerza y alineación con seguridad.