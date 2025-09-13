Chau dolor de panza: las 3 posturas de yoga que eliminan los cólicos atrapados y te desinflaman.

Hay tres posturas de yoga que podés practicar en casa para eliminar el dolor de panza y los cólicos. Es muy común que el intestino duela por tener gases atrapados, y afortunadamente, el yoga es una práctica ancestral que puede sanar muchos tipos de dolores.

Muchas de estas posturas son fáciles de hacer en casa y no requieren mucho movimiento ni destreza física. Son ideales tanto para dolor de estómago como de intestino, o incluso para el dolor de ovarios. Si tenés un yoga mat es ideal, pero también podés hacerlos en el suelo sobre una frazada o manta o arriba de la cama.

3 posturas de yoga para eliminar los cólicos y el dolor de panza

1. Postura del niño

La postura del niño es una de las más conocidas en yoga. Consiste en acurrucarse sobre las piernas, dejando caer todo el torso hacia adelante. Para hacerla, sentate arrodillado sobre el suelo o arriba de la cama, con los glúteos apoyados sobre los talones y los pies relajados.

Luego, llevá tu torso hacia adelante, dejando que caiga totalmente sobre tus piernas, acurrucándote. Apoyá la cabeza en el suelo mirando hacia abajo, sin hacer tensión con el cuello. Los brazos deben ir relajados hacia atrás, rodeando tus piernas, o estirados hacia adelante. Quedate así todo el tiempo que necesites, haciendo respiraciones profundas.

2. Apanasana

La postura apanasana también es ideal para eliminar los gases atrapados. Para practicarla, simplemente acostate boca arriba llevando las rodillas hacia el pecho. Abrazalas con las dos manos, intentando generar una presión suave en tu intestino. Quedate así unos minutos haciendo respiraciones profundas. Luego, alterná estirando una pierna y abrazando la otra, para después hacer lo mismo con la pierna contraria.

3. Postura del gato

La última postura es una variante de la postura del gato. Ponete en cuatro patas como si fueses un gato, con las rodillas y las dos palmas de las manos apoyadas en el suelo. Las piernas tienen que formar un ángulo de 90 grados. Suavemente, incliná tu torso hacia abajo, arqueando la espalda y apoyando tu pecho totalmente sobre el suelo. Los brazos tienen que permanecer estirados hacia adelante, mientras sacás los glúteos hacia afuera. Quedate así lo más que puedas haciendo respiraciones profundas.