Chau dolor cervical: 5 posturas de yoga para relajar el cuello y eliminar tensiones.

Existen cinco posturas de yoga que son ideales para aliviar el dolor cervical y eliminar tensiones en el cuello. El dolor de cervical es uno de los más comunes entre la población general, tanto por malos hábitos posturales como por estrés, entre otros factores. Afortunadamente, el yoga es una herramienta ancestral que ofrece diferentes posturas para cada tipo de dolor.

El dolor de cuello se puede dar por pasar demasiado tiempo frente a la computadora trabajando o estudiando, por usar el celular en una postura incorrecta, por dormir tensionado o con una almohada que no favorece a las cervicales, por tener bruxismo, por tener alguna condición en la columna vertebral, o bien por estrés.

Lucía Linecres, profesora de yoga y creadora de The Yoga Class, compartió en su web oficial cinco posturas de yoga muy efectivas para eliminar el dolor de cuello. Estas posturas te ayudan a relajar la zona cervical, a generar un mayor espacio entre las vértebras y a aliviar la zona de los trapecios. Podés practicarlas en casa simplemente en el suelo, con un yoga mat o con alguna colchoneta o frazada finita.

5 posturas de yoga para el dolor cervical

1. Postura del gato-vaca

La postura del gato-vaca es ideal para relajar las cervicales, ya que consiste en hacer una torsión con el tronco superior. De esta forma, se establece un espacio entre las vértebras. Para hacerla, colocate en "cuatro patas" con las manos y las rodillas apoyadas en el piso.

Posturas de yoga para aliviar el dolor cervical.

Arqueá la espalda al mismo tiempo que levantás la cabeza hacia arriba, mientras llevás la mirada al techo. Encorvá tu espalda y meté la cabeza hacia adentro, mirándote el ombligo, y volvé a arquear la espalda como al principio. Repetí esta secuencia varias veces mientras inhalás y exhalás profundamente. Es fundamental que no hagas ningún tipo de fuerza con el cuello.

2. Postura del sabio (con silla)

La postura del sabio es muy útil para aliviar los dolores cervicales, ya que también consiste en hacer una torsión con el tronco superior. Sentate en una silla y simplemente hacé una torsión con tu torso para cualquiera de los dos lados, mientras te agarrás del respaldo de la silla. El cuello tiene que acompañar ese movimiento. Inhalá y exhlalá y hacé lo mismo para el otro lado. Repetí varias veces.

Posturas de yoga para aliviar el dolor cervical.

3. Postura del niño

La postura del niño es una de las posturas de yoga más relajantes para casi cualquier tipo de dolor. Arrodillate en el suelo apoyando los glúteos sobre tus talones. Luego llevá el torso hacia adelante, dejando que caiga sobre tus muslos. Lo clave en este ejercicio es que tu cuello esté totalmente relajado. La cabeza tiene que caer hacia adelante, con la frente entre tus rodillas. Los brazos deben ir estirados hacia adelante.

Posturas de yoga para aliviar el dolor cervical.

4. Postura del perro boca abajo

Para hacer la postura del perro boca abajo, primero parate y separá tus pies al ancho de tus caderas. Ponete en "cuatro patas", con manos y plantas de los pies apoyadas en el suelo, formando una especie de carpa o V invertida con tu cuerpo. Los brazos tienen que ir bien estirados hacia adelante, con los codos sin flexionar.

Posturas de yoga para aliviar el dolor cervical.

La cabeza tiene que caer sin hacer ningún tipo de fuerza desde la cervical. La espalda tiene que arquearse levemente. Tenés que imaginarte que alguien te agarra de la cadera y te la empuja hacia atrás, de modo que estires lo más posible la zona lumbar. Separá un poco más las piernas o flexioná las rodillas levemente si lo necesitás.

5. Postura del pez

La postura del pez también ayuda a relajar la espalda y fortalecer la zona dorsal. Sentate en el suelo con las piernas estiradas, estirando las puntas de los pies. Colocá tus brazos debajo de tu cintura, con los codos apoyados en el suelo. Llevá tu torso hacia atrás arqueando la espalda y dejándolo caer sobre tus brazos. La cabeza tiene que ir bien hacia atrás, relajando las cervicales.