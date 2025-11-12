Casi nadie lo sabe: por qué es peligroso comer el kiwi de esta manera.

La mayoría de las personas come el kiwi de una manera que puede poner en riesgo a la salud. A la hora de comer frutas y verduras, es fundamental seguir los consejos de los bromatólogos expertos para prevenir intoxicaciones alimentarias.

Cuál es la forma correcta de comer el kiwi sin poner en riesgo la salud

Muchas personas piensan que las frutas con cáscara, como el kiwi, no se deben lavar antes de comer si se pelan. Sin embargo, esto no es así. Los expertos en seguridad alimentaria sostienen que hay que lavarlo correctamente como se hace con cualquier otra fruta o verdura, sin importar si lo vas a pelar.

Esto se debe a que la cáscara del kiwi acumula suciedad, bacterias y pesticidas que se pueden arrastrar hacia la pulpa cuando lo pelás y cortás. Si el cuchillo toca estas partículas, vas a contaminar su interior, corriendo así el riesgo de intoxicarte.

“Cuando cortas un kiwi sin lavarlo, arrastras todo lo que estaba en la piel hacia la parte que sí vas a comer”, explican especialistas en higiene alimentaria en diálogo con Xataka. Además, ponerlo debajo del chorro de agua fría no es suficiente.

Cómo lavar el kiwi (y cualquier otra fruta o verdura) de manera correcta

Lavate muy bien las manos con agua y jabón antes de tocar cualquier alimento. Abrí la canilla de agua fría y dejá que le caiga un buen chorro para quitarle la tierra mientras lo frotás con las manos. En un recipiente, prepará una solución con 1 litro de agua y 2 gotas de lavandina apta para desinfección de alimentos (importante, tiene que decirlo en la etiqueta). Sumergí el kiwi durante 10 minutos. Un consejo es hacer esto con todos los kiwis que hayas comprado y guardarlos en la heladera ya desinfectados para que no tengas que repetir el proceso cada vez que lo hacés. Volvé a enjuagar el kiwi con agua potable para eliminar restos de lavandina. Secalo con papel de cocina. ¡Listo! Ya podés pelarlo y cortarlo.

¿Se puede comer la piel del kiwi?

Sí, se puede comer la piel del kiwi si lo lavás correctamente. Además la cáscara de esta fruta aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y antioxidantes, que ayudan a mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico.

Una vez bien higienizado, se puede comer entero, con piel incluida como si fuera una manzana o cortarlo en rodajas finas o cubos. También podés usarlo entero para licuados o jugos frutales.