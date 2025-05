Garrahan: El desesperado pedido de Alma a Milei “que le pague a los residentes”

Alma, una paciente de 9 años con Lupus y que asiste al Hospital Garrahan, le pidió al presidente Javier Milei que no cierre la institución. "Si Milei puede que le pague a los residentes”, dijo en el El Destape 1070.

Al respecto, Mabel, la mamá de Alma, aseguró que su hija "toma 18 medicaciones por día" y que "cada caja de cada medicación cuesta $400 mil pesos", pero que "el Garrahan" le "da todas las medicaciones". Y agregó: "Tengo viva a mi nena gracias a los médicos del Hospital".

"Estuve un año y un mes internada en el Garrahan", contó y detalló que “en tres días a mi hija le diagnosticaron Lupus, que es una enfermedad crónica que no tiene cura pero tiene un tratamiento de por vida".

"Yo soy de Quilmes, pero acá los hospitales no están capacitados. Acá me dijeron que tenía gripe, que le de para la fiebre que se le iba a pasar, y mi hija se estaba muriendo", afirmó.

"Es una vergüenza lo que está pasando con la Salud pública porque los chicos dependen mucho de este Hospital, que es de alta complejidad", contó la mamá de Alma y, conmocionada dijo que "los médicos son como una familia". "No es fácil que te den una noticia que tu hija de un día para el otro se puede morir", cerró.

"Yo no tengo obra social, estoy sin trabajo porque no puedo trabajar; tengo que estar 24/7 con mi hija. Me vieron llorando porque no podía pagar los medicamentos de mi hija y los doctores residentes del Garrahan me dicen: 'tranquilizate, nosotros hacemos todo lo posible para que los chicos, cuando se vayan de acá con el alta, nosotros le damos las medicaciones. Si hay de esa medicación acá, nosotros se las damos. Y si no hay una medicación, buscaremos entre todos los médicos, enfermeros, porque los chicos tienen que tener su medicación para seguir su vida'. Por eso me duele lo que pasa en el Garrahan", reconocieron.

La crítica situación de Alma

Respecto de la enfermedad que atraviesa Alma, su mamá contó que “una caja de medicación de mi hija cuesta la mitad del sueldo de un residente o un doctor".

“Tengo viva a mi nena gracias a los médicos”, indicó y agregó que “los médicos tienen un corazón enorme".

Además manifestó que “mi hija es una bomba tiempo. Me pasó la semana pasada: ella estaba bien, hablando, y de golpe se estaba muriendo y la mandaron a terapia”. “El Garrahan es el mejor hospital del mundo", agregó.

Finalmente le habló a Javier Milei: “El Presidente nos tiene que representar a todos los argentinos, a los niños. ¿no tiene un poco de corazón?".