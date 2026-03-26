Polémica y denuncias por un casamiento en un área protegida de Salta

La provincia de Salta vive una fuerte polémica luego de la realización de un casamiento en las Quebradas de las Conchas, una reserva natural famosa por sus intensos paisajes rojizos y formaciones rocosas entre las que se encuentran la Garganta del Diablo y el Anfiteatro. El hecho ocurrió puntualmente en el paraje La Punilla, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 68, y fue denunciado ante la Justicia por la Municipalidad de Cafayate.

En las últimas horas, se conocieron fotos y videos del casamiento realizado en un área protegida. A partir de la denuncia, se investigará una autorización falsificada. Mientras que la organizadora defendió su realización, pese a que se trata de un área protegida por la Ley Provincial 6806 y está sujeta a normativas específicas de preservación del patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico.

Por ende, todas las actividades que se quieran realizar allí deben contar con la autorización de los organismos correspondientes. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal, confirmó que presentaron una denuncia penal por la falsificación de un permiso para realizar un casamiento en la Quebrada de las Conchas.

El funcionario detalló en diálogo con Infobae al mediodía que la propietaria del lugar “habría alquilado su propiedad para una fiesta”. También aclaró que “es un área protegida de usos múltiples, donde hay muchos propietarios privados, pero hay una reglamentación vigente que indica que hay que pedir una autorización para proteger estos valores que todos decimos”.

El casamiento de la polémica

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede observar el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas, con los manteles, mantas y macetas haciendo juego con los colores de la naturaleza. También se ve que los novios contrataron luces especiales y un DJ que montaron al costado de la pista de baile. Al hacerse públicas las fotos, la Municipalidad de Cafayate realizó la denuncia para determinar si el evento contaba con autorización o se trataba de un permiso falso.

“Se solicitó la intervención policial correspondiente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del entorno natural y solicita a la comunidad y a los visitantes respetar las disposiciones establecidas para la protección de estos espacios”, señalaron las autoridades a través de un comunicado. También advirtieron que el uso de luces y sonido potente en el paraje afecta directamente al comportamiento de la fauna autóctona, y la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las formaciones rocosas.

Qué dijo la organizadora del casamiento

Lucía Grajales Soriano, responsable de la planificación del evento y la presunta dueña de la propiedad dentro de la reserva, aseguró que "se respetaron todas las leyes". En diálogo con Radio Cafayate, reveló que en la fiesta “había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados”. También remarcó que ella y su familia son dueñas de una propiedad en la reserva desde 1965.

La planificación del casamiento comenzó con meses de antelación y requirió la intervención de diversas áreas gubernamentales para tener las autorizaciones para el uso del espacio público con fines privados. Para ello, presentaron el protocolo del impacto ambiental y coordinaron con las autoridades de Turismo y Ambiente de Salta para el traslado de equipos y la instalación de estructuras temporales.

Grajales Soriano también informó que contrataron a un equipo destinado exclusivamente a la recolección de residuos y control del terreno, y evitó comentar sobre la denuncia del gobierno salteño, pero cuestionó la intervención estatal y aseguró que el evento se realizó en una propiedad privada. "Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se tuvieron en cuenta todos los permisos pertinentes. Si tienen alguna duda, se comunican conmigo. Hablan de más sin saber. ¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?“.