Le pidió casamiento a su novia y ella lo humilló frente a todos: "Hablamos en casa"

Le pidió casamiento a su novia y ella lo humilló frente a todos.

Los momentos de propuestas de casamiento pueden ser emotivos...o profundamente avergonzantes. Tal fue el caso de una joven pareja que se hizo viral por una fallida propuesta. La reacción del novio ante el desencanto de su compañera.

El video que se hizo viral muestra a una pareja de la ciudad de Esquina, en Corrientes, durante un acto de fin de ciclo lectivo del Jardín de Infantes Nº19. En medio del cierre del año, con familiares y toda la comunidad educativa presente, un hombre decidió interrumpir el evento para arrodillarse ante su pareja y le pidió matrimonio frente a todos.

La frase que lo cambió todo

La expectativa de los presentes no se hizo esperar y aunque todas las miradas se posaron en la respuesta de la novia, lo que pasó a continuación descolocó a todos. De forma cortante y visiblemente sorprendida por la propuesta, la joven soltó una frase que no tardó en convertirse en debate de las redes sociales: “Prefiero hablar en casa de esto”.

El video se hizo viral en las redes sociales y todos quisieron opinar. Algunos se ponían de un lado, otros del otro. Aunque no lo planeó así, la propuesta fallida se convirtió en un momento humillante para la pareja.