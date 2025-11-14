Acuerdo federal: Salta y Provincia de Buenos Aires firmaron un convenio de fiscalización

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta firmaron un convenio de cooperación destinado a “optimizar la fiscalización” y “robustecer los mecanismos de control tributario” entre ambas jurisdicciones. De esta manera, Salta pasa a ser la octava provincia con la que el gobierno bonaerense firma un acuerdo bilateral.

Sobre la firma del convenio, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur valoró la importancia de “profundizar el federalismo y el trabajo conjunto entre provincias para fortalecer sus sistemas tributarios”. En tanto, el titular de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “este convenio se integra a una agenda común de cooperación técnica con distintas jurisdicciones, orientada a modernizar la fiscalización, combatir la evasión y proteger los recursos que financian derechos y servicios públicos”.

Los detalles del convenio

El acuerdo contempla la implementación del Código de Operaciones de Traslado (COT), un régimen que informa y controla las operaciones de traslado de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires, así como entre PBA y las jurisdicciones adheridas.

Esta herramienta permite trazar mercaderías, prevenir maniobras de evasión y mejorar la transparencia del comercio interjurisdiccional. La actividad incluyó la presentación de experiencias del área de Inteligencia Fiscal de ARBA, el trabajo del Equipo Ágil de Balanzas y una capacitación operativa en el Peaje de Hudson, donde los equipos técnicos de ambas provincias intercambiaron procedimientos y metodologías.

El COT es exigible en Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Las otras provincias con la que ya hay convenio son Catamarca - ya se implmenta - , Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego. Con estas tres jurisdicciones se avanzará en la operativización del sistema. En total, son ocho las provincias con acuerdos firmados o en proceso de implementación, consolidando una red federal que unifica criterios y potencia la fiscalización colaborativa.

Los avances obtenidos en los últimos años en la provincia de Buenos Aires muestran el impacto del sistema. En el marco del COT, se controlaron 240.865 camiones y se detectaron bienes en infracción por $701.204 millones.