Furor por la ruta "recién inaugurada" que lleva más rápido a uno de los destinos más turísticos del país.

Una mejorada ruta acaba de inaugurarse en Argentina con el fin de convocar a miles de turistas. Precisamente, este camino fue realizado por varios vecinos de la zona que viven del turismo que, luego de la insistencia a las autoridades para que se arreglen los desperfectos, decidieron hacerlo ellos mismos para volver a llamar a los turistas.

En una muestra tangible de colaboración local, prestadores turísticos de Fiambalá emprendieron una obra comunitaria clave: restaurar el camino inaccesible que conecta con las Termas Los Hornos, un paraíso cordillerano ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar y uno de los sitios más turísticos de la provincia de Catamarca. Tras quedar prácticamente intransitable por las intensas lluvias de verano, este camino fue reparado manualmente por el sector privado.

Movidos por la urgencia de preservar este atractivo turístico y la falta de respuestas gubernamentales, los prestadores se organizaron mediante un grupo de WhatsApp. Juntaron camionetas 4×4, operarios, herramientas, combustible y comida para encarar el trabajo “a pulmón”. En una jornada solidaria, 18 personas, entre prestadores y un delegado municipal, se enfocaron en 8 kilómetros especialmente deteriorados del camino y lograron dejarlo transitable, restableciendo el acceso a las termas.

Termas Los Hornos: cómo llegar y qué hacer en el complejo

En Las Termas Los Hornos, los visitantes pueden disfrutar de baños termales al aire libre rodeados de paisajes cordilleranos. El complejo cuenta con áreas de descanso, piscinas de distintas temperaturas y sectores naturales para caminatas y fotografía.

Se recomienda llevar vehículo propio o contratar excursiones que incluyan transporte. Una vez allí, el ingreso se realiza abonando una entrada en el acceso principal, que da paso a un entorno único para relajarse y conectarse con la naturaleza.