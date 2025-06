Analía junto a su hijo T., quien desde ANSES y Migraciones aseguran que está en Bolivia.

Analía, mujer que reside en el barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario, denunció que le robaron la identidad a su hijo de dos años y sacaron a otro menor de Argentina para llevarlo hacia Bolivia en diciembre del 2024. Según indicó la denunciante, se enteró de la situación cuando intentó cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) del mes de junio y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) le confirmó que su pequeño de dos años dejó el país a finales del año pasado y nunca se registró su regreso.

En diálogo con medios locales, Analía explicó que cuando se acercó a una de las sucursales de ANSES le informaron que el beneficio que percibía fue suspendido porque el 10 de diciembre del 2024, su hijo había cruzado la frontera hacia Bolivia. Algo que, lógicamente, no era así ya que el pequeño nunca dejó el país y sigue junto a ella en su domicilio. "¿Qué niño salió del país con los datos de mi hijo? ¿Quién tiene acceso a los datos de nuestros hijos? Esto es terrible", dijo al canal El Tres. Incluso, apuntó que desde el organismo nacional pusieron en duda su versión.

Si bien el pequeño, supuestamente, habría dejado el país hace casi siete meses, la baja del beneficio se dio recién ahora. Ante esta situación, la mujer acudió a Migraciones para obtener mayor claridad: desde la oficina dependiente de la vicejefatura de Gabinete del interior le confirmaron que en el registro de salidas del país estaban los datos del pequeños (nombre, apellido, número de documento y edad). "Alguien cruzó con los datos de mi hijo. ¿Quién tiene acceso a los datos de nuestros hijos? Es terrible. Nunca escuché algo así. Mi hijo en todo momento estuvo conmigo, en Argentina. Es grave”, declaró.

"Mi sorpresa fue porque, primeramente, mi hijo no salió rumbo a Bolivia y segundo, porque me miraron de forma acusadora... Como si no me acordara que mi hijo viajó. Tardaron siete meses para darme de baja, más allá de lo que puede colaborar la asignación. Alguien con la identidad de mi hijo salió del país y no volvió. Hasta ayer, mi hijo estaba en Bolivia", dijo indignada.

En Migraciones también descreyeron de su versión. "Seguían acusándome... Me decían 'bueno, vamos a ver, capaz te olvidaste o por ahí se fue con los abuelos'. No es que cruza a Victoria, a las 10 de la mañana mi hijo supuestamente cruzó a Bolivia. El miedo, el ataque de pánico que me agarró fue terrible", sumó Analía. Asimismo, les pidió que miraran las cámaras de seguridad de la sucursal de ANSES, ya que durante todos los meses anteriores estuvo junto a él a la hora de recibir el beneficio. "Yo me muevo con él para todos lados, no se va con nadie, ni con mis hermanas ni con nadie", aseguró.

"¿Qué niño salió del país con los datos de mi hijo? Si hubo un niño de dos años que salió, ¿quién es? Me dijeron 'y, pero no, es un numerito'. Él, supuestamente, salió el 10 de diciembre del 2024 y antes de ayer me enviaron una notificación, por mail, para decirme que 'ya se canceló, ya volvió'. No quiero que pongan que 'volvió', sino que se registre que él nunca se fue", denunció la mujer con mayor preocupación.

Puerto Chalanas, paso fronterizo de Salta a Bolivia.

Nación habilitó un trámite para autorizar a menores a salir del país

Mientras estos hechos se repiten y niños siguen desapareciendo, como es el caso de Loan Danilo Peña en Corrientes o el de Lian Gael Flores Soraide en Córdoba, el gobierno de Javier Milei habilitó un nuevo trámite para gestionar la autorización para que menores de edad salgan del país en simultáneo con la emisión del pasaporte.

A su vez, tal como señala la disposición 373/2025 de la Dirección del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se les permitirá viajar solos, "con destino a cualquier país del mundo". Previamente, las autorizaciones de viaje al exterior de menores las realizaba un escribano público. Esta medida, rige desde el 2 de junio pasado y generará mayores facilidades para que se repitan estos casos.

De esta manera, se habilita en los Centros de Atención de RENAPER, oficinas seccionales y consulados, la gestión denominada "Autorización de viaje al exterior para menores de DIECIOCHO (18) años que egresen del país con Pasaporte Ordinario".