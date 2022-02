Quién es Joe Lewis, el amigo Macri y "dueño" del Lago Escondido

Es uno de los empresarios cercanos a Mauricio Macri y propietario de las zonas linderas al espejo de agua. Lo denuncian por no permitir el acceso al Lago Escondido.

En los últimos días, un grupo de manifestantes se trasladó hasta el Lago Escondido por el camino de la montaña para visibilizar la imposibilidad de llegar hasta el espejo de agua ya que las tierras a su alrededor, en su mayoría, son del magnate inglés Joe Lewis. Un grupo de manifestantes fue retenido ilegalmente allí y aumentó la preocupación sobre su estado de salud.

Joe Lewis es un magnate británico -aunque nació en Estados Unidos- amigo de Mauricio Macri que tiene múltiples propiedades a nivel mundial. La compra en el Lago Escondido se llevó adelante durante la década de los noventa y allí el empresario inglés que, actualmente tiene 85 años, compró una estancia y generó un gigantesco de alrededor de 12 mil hectáreas alrededor de un lago. Luego de múltiples denuncias, el magnate británico fue obligado a generar un camino público hacia el espejo de agua, pero lo hizo a través de un insólito camino de difícil acceso.

En esta oportunidad, durante el fin de semana, se conoció que un grupo de personas que fueron hasta el Lago Escondido, a través del camino público en medio de la montaña, fueron interceptados por patotas que responderían al empresario. En este punto, una vez más reclamaron que Lewis hace caso omiso a las decisiones de la justicia sobre la facilidad de ingresar al espejo de agua.

En las últimas horas se conoció que el médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid, quien denunció haber sido "hostigado" mientras se desarrollaba la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido, fue rescatado tras un operativo realizado con un helicóptero. "Por razones humanitarias, hoy (por este martes) entre las 14 y las 15 desde el aeródromo de Bariloche partirá un helicóptero a rescatar al médico Jorge Rachid, quien fue hostigado por la patota del (magnate británico) Joe Lewis junto a otras ciudadanas y ciudadanos cuando marchaban hacia el Lago Escondido", escribió la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca).

Lewis posee Inversiones en empresas energéticas de Argentina, beneficiadas por la política de tarifazos de su amigo Mauricio Macri. Justamente, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, el propio ex presidente aseguró que Joe es "un amigo", aunque afirmó que no tenía "vínculos comerciales ni siquiera futbolísticos". En este punto, en aquel entonces, se mostró hasta sorprendido por las críticas que recaían sobre él: "Es alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo"

Dueño de la sexta fortuna más grande del Reino Unido, el dinero de Lewis asciende a más de 5.000 millones de dólares. Según la revista Forbes, terminó 2015 en el puesto 277° de los hombres más ricos del mundo.

En 2016, Mauricio Macri fue hasta su estancia junto a Juliana Awada y su hija Antonia. El ex presidente estuvo en la casa que Lewis tiene en el Lago Escondido y, luego, voló hasta Bariloche para despedir a Barack Obama que, en ese momento, se encontraba de vacaciones en el sur de Argentina.

Más allá de esta conexión con Mauricio Macri, hay otra cosa que une tanto al ex presidente como al empresario: su actividad futbolera. Joe Lewis es el actual dueño del Tottenham de Inglaterra. En los últimos años en ese mismo club tuvo bastantes inconvenientes con los hinchas que, entre otras cosas, le pedían mayor cercanía a la institución.