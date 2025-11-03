Los protagonistas habían aprovechado la bajamar, pero la marea empezó a subir rápidamente y el barro del lecho los dejó encajados y sin la posibilidad de retroceder.

Un insólito episodio se vivió este domingo en la costa de la localidad bonaerense de Berisso cuando una camioneta se atascó en el Río de La Plata mientras comenzaba a subir la marea y dos hombres debieron huir nadando. Ambos intentaban cruzar desde la zona de Palo Blanco hasta la Isla Paulino.

El vehículo quedó completamente sumergido y se realizó un importante operativo en la zona para sacar el vehículo del agua y registrar que no haya víctimas fatales. Al lugar asistió personal de Defensa Civil tras ser alertados por la posible presencia de ocupantes atrapados.

¿Cómo se quedaron atrapados en el Río de La Plata?

Todo comenzó alrededor de las 11. Los protagonistas habían aprovechado la bajamar, pero la marea empezó a subir rápidamente y el barro del lecho los dejó encajados y sin la posibilidad de retroceder. Según los testigos que presenciaron el hecho, la maniobra que realizaron los ocupantes del vehículo -de modelo viejo y carrocería alta- ya ha alertado por su peligrosidad a la comunidad local.

La situación se complejizó aún más al notar que los dos hombres seguían en el interior de la camioneta, por lo que los presentes llamaron de emergencia al 911. El titular de Defensa Civil de la ciudad, Roberto Scafati, explicó a 0221 que la alerta los llevó a acudir a la costa con la premisa de que los individuos podían encontrarse atrapados dentro del vehículo.

“Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”, detalló.

¿Cómo fue el operativo para rescatar a los hombres?

Durante el operativo se usó un bote de rescate para llegar hasta el lugar donde la camioneta estaba semi sumergida. "Habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y al final no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa”, explicó Scafati.

Este lunes, las imágenes del vehículo bajo el agua circularon por las redes sociales. En uno de los videos se ve cómo la cabina quedó completamente sumergida. El rescate o remoción de la misma presentó serias dificultades dado su peso, la profundidad y el barro del lecho. Por lo que la camioneta permanecerá allí.

Según informó El Editor Platense, los hombres se encuentran en buen estado de salud. Además, en ese momento los asesoró personal idóneo sobre cómo buscar la camioneta cuando el río presente condiciones adecuadas para hacerlo.