Identificaron al oficial de la Prefectura que disparó a Jonathan Navarro

La iniciativa ciudadana Mapa de la Policía informó este martes que la Justicia identificó al miembro de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que el 12 de marzo pasado le disparó a Jonathan Navarro en el marco de la represión a la protesta semanal por los jubilados frente al Congreso de la Nación. Se trata del oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, quien ya fue citado a indagatoria para el próximo 16 de septiembre.

La Justicia además, dictó una medida preventiva contra el miembro de la organización Guardacostas de la PNA y le prohibió salir del país mientras tanto. El Tribunal Federal 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini utilizó el material audiovisual que recolectó Mapa de la Policía y logró identificar al miembro de una de las fuerzas federales que dirige la ministra y ahora primera candidata a diputados nacionales por La Libertad Avanza en CABA, Patricia Bullrich.

El juzgado de Servini tardó un mes en identificar al responsable del disparo a Navarro, luego que el Mapa de la Policía y la querella le acercaran un video en el que se ve la cara del prefecto Martínez. Ahora, la magistrada llamó a prestar declaración al representante legal del Mapa de la Policía para mañana miércoles para que dé precisiones técnicas del material presentado y que ayudó a encontrar al responsable del ataque a la víctima.

El disparo fue con una bala de goma que contenía gas pimienta y, por el impacto, Navarro -un hincha de Chacarita de 33 años que se había sumado a la convocatoria de hinchas de fútbol para defender a los jubilados- perdió por completo la visión de su ojo izquierdo.

En esa misma represión, un gendarme le disparó una lata con gas pimienta a la cabeza de uno de los fotógrafos que cubría la protesta, Pablo Grillo. El gendarme también fue identificado más tarde gracias a los aportes del Mapa de la Policía y Grillo, tras una difícil internación y varias cirugías, aún intenta recuperarse.

La represión, en palabras de Navarro

En diálogo con C5N, Navarro relató que aquel 12 de marzo fue a la marcha de jubilados porque escuchaba a su padre "protestar" por los costos de los remedios, dado que cobra la jubilación mínima. Ese día fue con la camiseta de Chacarita porque los clubes se sumaron a la convocatoria.

"Llegamos a la calle Rivadavia. Ahí empezaron a hacer un cordón policial de la Prefectura con escudos. Hubo un incidente de un minuto cuando uno de la prefectura empujó a dos abuelos y ahí nos pusimos delante de ellos y empezaron a rocearnos con gases", empezó a contar Navarro. Y siguió: "Después armamos un cordón, nos abrazamos con varios hinchas de clubes para separarnos de la policía. Habrá pasado más o menos una hora y se empezó a sentir mucho gas en el aire, te sofocaba. Ahí empiezan a tirar balas de goma de la cintura para abajo. Primero me pega un impacto de bala en la pierna, después de eso retrocedo cubierto con un chaleco y ahí sentí un destello en el ojo y cuando me toqué tenía sangre, me picaba todo no sabía ni qué me había pasado".

Luego de ese episodio, y con el ojo ensangrentado, Navarro fue llevado por compañeros al centro de atención médico provisorio que habían armado en el Instituto Patria.