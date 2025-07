El Mapa de la Policía identificó el momento del disparo a Jonathan Navarro

El joven Jonathan Navarro fue baleado y perdió un ojo en la movilización del 12 de marzo en favor de los jubilados, a manos de un prefecto de la Prefectura Naval. En una entrevista con C5N, este lunes Navarro contó en detalle cómo fue la agresión que sufrió mientras están a la espera de dar con la identidad del autor del ataque. Lo estremecedor es que el ataque a Navarro fue tres minutos después de que otro oficial disparara y dejara inconsciente al fotoperiodista Pablo Grillo. Ambos estaban separados por la Plaza de los dos Congresos pero la actitud de los efectivos de seguridad fue exactamente la misma: tirar a una distancia corta, a sabiendas de la posibilidad de causar la muerte o daños irreparables.

Otro ataque como el de Pablo Grillo

En diálogo con C5N, Navarro relató que aquel 12 de marzo fue a la marcha de jubilados porque escuchaba a su padre "protestar" por los costos de los remedios, dado que cobra la jubilación mínima. Ese día fue con la camiseta de Chacarita porque los clubes se sumaron a la convocatoria.

"Llegamos a la calle Rivadavia. Ahí empezaron a hacer un cordón policial de la Prefectura con escudos. Hubo un incidente de un minuto cuando uno de la prefectura empujó a dos abuelos y ahí nos pusimos delante de ellos y empezaron a rocearnos con gases", empezó a contar Navarro. Y siguió: "Después armamos un cordón, nos abrazamos con varios hinchas de clubes para separarnos de la policía. Habrá pasado más o menos una hora y se empezó a sentir mucho gas en el aire, te sofocaba. Ahí empiezan a tirar balas de goma de la cintura para abajo. Primero me pega un impacto de bala en la pierna, después de eso retrocedo cubierto con un chaleco y ahí sentí un destello en el ojo y cuando me toqué tenía sangre, me picaba todo no sabía ni qué me había pasado".

Luego de ese episodio, y con el ojo ensangrentado, Navarro fue llevado por compañeros al centro de atención médico provisorio que habían armado en el Instituto Patria. Luego de varios estudios, el Centro Oftalmológico de la Corte Suprema constató que Navarro perdió el 42% de la visión, pero él mismo relató que si se tapa el otro ojo no reconoce nada. Es decir, siente que la pérdida de la visión en ese ojo fue casi total.

La reconstrucción que hizo del caso el Mapa de la Policía

El integrante de la red del Mapa de la Policía, Alejo Freile, contó en C5N que lograron reconstruir cómo fue el ataque hacia Navarro gracias al Domo de Seguridad de Monitoreo Urbano y agregó que el reconocimiento del prefecto que lo atacó es "inminente". Los integrantes del Mapa de la Policía reconocieron que el prefecto que disparó tenía una marca blanca en la parte trasera del caso, lo que indica que portaba un rifle fusil disuasivo Byrna TCR. Las balas de este armamento contiene gas pimienta y alcanzan una velocidad de 300 km por hora. Además el Byrna tiene mira porque está preparado para disparar a larga distancia. Su manual de uso recomienda no dirigir los proyectiles hacia partes sensibles como la cara o cabeza ya que hay peligro de provocar la pérdida de visión o la muerte. "Sin embargo, el prefecto le disparó a una distancia mayor a 3 mts y le disparo a los ojos. Su idetificación es inminente", contó Freile.

Quien estuvo a cargo de la fuerza a la que pertenece quien disparó es el Prefecto Mayor Héctor Cabrera, Jefe de la Agrupación Albatros y, según sus propias palabras,: “Quien tomó todas las decisiones fue la ministra Patricia Bullrich".