Religiones en el mundo: ¿cuántas creencias religiosas existen?

A lo largo del tiempo, la humanidad siempre ha buscado refugio en la fe. A pesar de que es una tendencia cambiante en la actualidad, las religiones en el mundo permanecen como instituciones muy fuertes.

Si bien conocemos unas pocas, las religiones más importantes o las occidentales, hay un sinnúmero de creencias en el planeta. Todas -o casi todas- comparten la relación entre la humanidad y un mundo trascendental o espiritual.

¿Cuáles son las principales creencias religiosas? ¿Qué cantidad de fieles tiene cada una? ¿Cómo es la vida religiosa en Argentina? Descubrí todas esas respuestas en esta nota.

La religión es un concepto que tiene diferentes definiciones. Podemos decir, por ejemplo, que es un sistema cultural de determinados comportamientos, prácticas, cosmovisiones y organizaciones con cierto grado de complejidad.

Estos elementos relacionan la humanidad a factores sobrenaturales, trascendentales o espirituales. ¿Cómo lo hacen? Basados en ceremonias de intercambio de los vivos con sus ancestros y, además, con el mundo espiritual que les rodea.

La mayoría de religiones creen que el mundo y los seres humanos fueron creados por una fuerza o ser superior. Podemos clasificar las religiones en el mundo como monoteístas y politeístas.

Las religiones monoteístas creen que existe un solo dios creador, que es padre y protector del mundo. Las religiones que creen en más de una deidad son las denominadas politeístas. En ellas hay, habitualmente, un dios que es responsable de la creación.

Las creencias religiosas son conjuntos de ideas consideradas como verdaderas por quienes profesan una determinada religión. A través de estas ideas, el devoto cree que puede comunicarse con su deidad o deidades.

Las religiones abarcan no solo las creencias religiosas, sino también su puesta en práctica. Para ello, se llevan a cabo ciertos actos, ritos o rituales religiosos, a los que puede denominarse como culto.

La mayoría de las religiones en el mundo tienen sus fuentes teológicas. Son los escritos o tradiciones orales que consideran sagrados para su fe. Entre otros, están la Biblia para los cristianos, la Torá para los judíos, el Corán para los musulmanes y el Bhagavad Gita para los hindúes.

Las creencias religiosas también hacen referencia a un estado mental en el que se deposita la fe en algo sobrenatural, divino o sagrado. Ese estado se relaciona con:

Las creencias en la dimensión espiritual de la vida existen desde tiempos inmemoriales. Diversas sociedades humanas dejaron pruebas históricas de sus sistemas de creencias. Por ejemplo, la adoración del Sol, dioses y diosas, el conocimiento del bien y del mal.

El filósofo estadounidense Kenneth Shouler, autor del libro The Everything World’s Religions Book, expresa que nadie sabe con exactitud cuántas religiones hay. Sin embargo, este especialista estima que existen alrededor de 4200 religiones en el mundo.

Se estima que hay más de 1900 millones de musulmanes, alrededor del 25% de la población mundial. Por eso, es la segunda religión más grande del mundo. Sin embargo, es la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores.

El término judaísmo hace referencia a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres religiones monoteístas,​ grupo que incluye al cristianismo y el islam. Tiene el menor número de fieles con 14.5 millones.

Si bien no existe un cuerpo único que sistematice el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá. Este escrito, también llamado Pentateuco, está compuesto por cinco libros, los primeros del Antiguo Testamento.

Las demás religiones trascienden varias naciones y culturas, se extienden sin fronteras. El judaísmo difiere en este sentido, pues se considera la religión y la cultura concebida para un pueblo específico.

El judaísmo no exige a quienes no profesan su fe unirse al pueblo judío ni adoptar su religión. No obstante, los conversos son reconocidos plenamente como judíos. Existen tres ramas que conforman el judaísmo y estas difieren sobre quién es reconocido como judío.

Hinduismo

El hinduismo es una religión predominante en el Sur de Asia. Los hinduistas o hindúes consideran que la suya es, de todas las religiones en el mundo, la más antigua.

Esta religión surgió como una síntesis de varias culturas de la India. Tiene diversas raíces y ningún fundador. Este sincretismo comenzó a moldearse entre el año 500 y el 300 a.C.

El hinduismo prescribe obligaciones morales, tales como abstenerse de hacerle daño a seres vivientes. También exige veracidad, paciencia, tolerancia, autocontrol y compasión, entre otros.

Las cuatro principales ramas del hinduismo son el vaisnavismo, shivaísmo, shaktismo y smartismo. Las principales deidades del hinduismo son Brahma, Visnú y Shiva.

El hinduismo es la tercera religión más numerosa del mundo. Sus fieles suman 1150 millones, lo que representa más de un 16% de la población planetaria.

Budismo

El budismo es una religión de alcance mundial y una doctrina filosófica y espiritual​ no teísta. Abarca una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales atribuidas principalmente a Siddharta Gautama, el Buda.

Es la cuarta religión más importante del mundo. Al día de hoy reúne a más de 500 millones de adeptos, un 7% de la población mundial.