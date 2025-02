Tarta haragana de manzana: la receta más fácil para los que no les gusta cocinar.

La tarta de manzana es un clásico, pero para muchas personas que no les gusta cocinar o no tienen experiencia en la pastelería, les puede resultar difícil. Afortunadamente, existe una receta muy simple y fácil de hacer una tarta de manzana, ideal para las personas que no tienen ganas de pasar horas en la cocina o enfrentarse a grandes desafíos culinarios.

Esta torta, conocida como "tarta haragana de manzana", lleva muy pocos ingredientes que seguramente tengas en tu casa o consigas fácilmente en cualquier supermercado. A diferencia de las tartas de manzana tradicionales, y en comparación con otras tortas más complejas que requieren habilidades en pastelería, esta es mucho más sencilla de preparar.

Receta de la torta de manzana haragana, fácil y rápida

Ingredientes

4 manzanas verdes

1 taza de harina leudante (también podés reemplazarla por harina sin TACC libre de gluten, como harina de arroz o almendras)

1 taza de azúcar (también podés reemplazar por stevia)

1 cucharadita de canela

100 g de manteca fría

2 huevos

Jugo de medio limón

Preparación

Lavar las manzanas, pelarlas y cortarlas en rodajas bien finas. Exprimir un limón hasta obtener el jugo de medio limón. Echárselo a las manzanas. En un bol, mezclar la harina, el azúcar o endulzante a gusto y la canela. Romper los dos huevos y mezclar muy bien. Agregar la manteca y seguir batiendo. Tiene que quedar una mezcla homogénea. En un molde para tortas previamente enmantecado, verter las manzanas. Agregarles canela por encima. Arriba de la capa de manzanas, verter toda la mezcla. Llevar al horno durante aproximadamente 50 minutos a 180°C, hasta que se dore. ¡Listo! Dejar enfriar y consumir. Podés espolvorearle más canela por encima para darle un sabor extra.

Receta de pan sin harina alto en proteínas

Existe una forma de cocinar panes altos en proteínas, sin harinas y apenas con 3 ingredientes. Cocinar pan puede ser todo un desafío, ya que muchas veces, no se logra la consistencia deseada. Además, el pan tradicional puede generar molestias gastrointestinales, como inflamación, cólicos o incluso aumento de peso. Afortunadamente, existe una forma muy fácil de hacer un pan sin harinas y rico en proteínas.

Las proteínas son fundamentales para desarrollar masa muscular. Los panes no solamente se hacen con harina tradicional: ésta se puede reemplazar por harinas para celíacos (como harina de arroz, de almendra o de coco), que no contienen gluten y son mucho más saludables, o bien por otros ingredientes. En este caso, se va a reemplazar la harina por la leche en polvo.

Ingredientes

2 huevos

14 cucharadas de leche en polvo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

Sal a gusto

Preparación