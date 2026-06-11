Quien tenga esta moneda vieja de 50 centavos se ganó la lotería: vale 3 millones de pesos.

En una billetera vieja o en el fondo de una caja abandonada en el modular de la abuela puede que haya un tesoro de 3 millones de pesos. Se trata de una moneda de 50 centavos de plata, emitida en 1881, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Por tan solo una de estas monedas, coleccionistas pagan millonarias cifras, y es que solo se fabricaron 1.020 ejemplares.

Cómo es la moneda de 50 centavos que vale 3 millones de pesos

La moneda buscada por coleccionistas y especialistas en numismática fue acuñada en 1881. Su alto valor se explica principalmente por su escasa tirada, ya que apenas se fabricaron 1.020 ejemplares, una cifra extremadamente baja para la época. Actualmente, algunos ejemplares pueden alcanzar valores cercanos a los 3 millones de pesos en subastas y mercados especializados, aunque el precio final depende en gran medida de su estado de conservación.

Pagan casi 3 millones de pesos por una moneda argentina antigua.

En este sentido, según los expertos una moneda antigua nunca debe ser limpiada. El uso de productos químicos, pulidores o técnicas caseras puede eliminar la pátina original desarrollada con el paso de los años y reducir drásticamente su valor para los coleccionistas.

Quienes tengan monedas antiguas guardadas en sus casas pueden revisar si poseen este codiciado ejemplar. Para identificarlo, hay que verificar que se trate de una moneda de 50 centavos acuñada en 1881 y fabricada en plata 900. En su anverso presenta el busto de la Libertad con el tradicional gorro frigio, mientras que en el reverso exhibe el Escudo Nacional Argentino rodeado por laureles. Además, posee un diámetro de 30 milímetros y un peso teórico de 12,50 gramos.

Además de estas características técnicas, es fundamental que las leyendas y los detalles del diseño se mantengan visibles. Aunque el desgaste provocado por más de 140 años de circulación y conservación es normal, los ejemplares que mejor preservan sus relieves y grabados suelen alcanzar las cotizaciones más altas en el mercado numismático.

No es el único caso de monedas antiguas con gran valor. El universo de la numismática es inmenso y por ahí, sin saberlo, puede que en el hogar haya más de un tesoro perdido. En sitios como Mercado Libre se pueden ver varios ejemplos de monedas viejas por las que los colecciones pagan cifras altas, llegando, incluso, al millón como con la de 50 centavos emitida en 1881.