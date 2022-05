Psicópata y sociópata: ¿Cómo diferenciarlos e identificarlos?

Dificultad para aprender del pasado: Las personas psicopáticas saben y entienden el concepto de leyes y normas. Pero al sentir que estas no se aplican a ellos, cuando son atrapados, el castigo no representa ningún escarmiento reformador e integrador.

Ven a las personas como herramientas: La psicopatía es casi una definición de este rasgo. Los psicópatas ven las relaciones como un juego de poderes, por lo que no les importa la persona con la que se relacionan, sino lo que les puede facilitar para su beneficio personal.

Conductas antisociales y criminales : Este punto aún es muy debatido entre los expertos, ya que no todos los psicópatas son criminales. Sin embargo, también es cierto que aquellos que sí lo son, suelen incurrir en conductas antisociales consistentemente.

Incapacidad para el remordimiento: Para los psicópatas el concepto de culpa les es ajeno a su personalidad. La entienden, pero no son capaces de sentirla, por lo que no es capaz de reflexionar sobre las consecuencias que sus actos tienen en otros.

Impredictibilidad: Pudiendo no sólo infringir daño físico, también son capaces de mostrar una conducta hostil o insidiosa, especialmente cuando no sus objetivos no se ven satisfechos.